Личные передвижные острова для миллионеров создаются в компании Migaloo Private Submarines

Передвижной остров под названием Kokomo Ailand внешне будет похож на нефтяную платформу с четырьмя огромными опорами. Это сооружение оснастят 8 двигателями, при помощи которых оно сможет передвигаться со скоростью 15 км/час. В длину остров составит 117 метров, а в ширину 78 метров. В распоряжение владельца поступит 2,1 тысяча квадратных метров обитаемого пространства, где разместиться искусственный водопад, джунгли бассейн и пляж. На высоте 80 метров разработчики планируют построить пентхаус, на него можно попасть при помощи двух лифтов.Также для владельцев передвижного острова доступны джакузи, подводный ресторан и зона для кормления акул. О стоимости Kokomo Ailand не сообщается, вероятно, цену смогут узнать только те, кто захочет приобрести остров.