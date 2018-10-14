Личные передвижные острова для миллионеров создаются в компании Migaloo Private Submarines
Личные передвижные острова создадут специально для миллиардеров. Над проектом в настоящее время работают специалисты компании Migaloo Private Submarines.
Передвижной остров под названием Kokomo Ailand внешне будет похож на нефтяную платформу с четырьмя огромными опорами. Это сооружение оснастят 8 двигателями, при помощи которых оно сможет передвигаться со скоростью 15 км/час. В длину остров составит 117 метров, а в ширину 78 метров. В распоряжение владельца поступит 2,1 тысяча квадратных метров обитаемого пространства, где разместиться искусственный водопад, джунгли бассейн и пляж. На высоте 80 метров разработчики планируют построить пентхаус, на него можно попасть при помощи двух лифтов.
Также для владельцев передвижного острова доступны джакузи, подводный ресторан и зона для кормления акул. О стоимости Kokomo Ailand не сообщается, вероятно, цену смогут узнать только те, кто захочет приобрести остров.
Передвижной остров под названием Kokomo Ailand внешне будет похож на нефтяную платформу с четырьмя огромными опорами. Это сооружение оснастят 8 двигателями, при помощи которых оно сможет передвигаться со скоростью 15 км/час. В длину остров составит 117 метров, а в ширину 78 метров. В распоряжение владельца поступит 2,1 тысяча квадратных метров обитаемого пространства, где разместиться искусственный водопад, джунгли бассейн и пляж. На высоте 80 метров разработчики планируют построить пентхаус, на него можно попасть при помощи двух лифтов.
Также для владельцев передвижного острова доступны джакузи, подводный ресторан и зона для кормления акул. О стоимости Kokomo Ailand не сообщается, вероятно, цену смогут узнать только те, кто захочет приобрести остров.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:30