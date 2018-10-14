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Лера Кудрявцева набирает вес после беременности

Лера Кудрявцева произвела фурор на вечеринке по поводу 25-летия телеканала НТВ. Телеведущая недавно стала мамой во второй раз, однако её фигура за время беременности практически не пострадала. Более того, она призналась в беседе с журналистами, что сейчас старается набрать вес.

Лера Кудрявцева набирает вес после беременности

По словам Леры Кудрявцевой, она относится к тому типу женщин, которые во время беременности не набирают лишний вес, а наоборот избавляются от него. Телеведущая отметила, что сейчас она стремится к тому, чтобы вернуться к тому весу, который был до её интересного положения. Она очень переживала, что во время беременности сильно похудела, и с иронией отметила, что относится к тем женщинам, про которых говорят «Маму съел ребёнок».

На вечеринке Лера Кудрявцева была одета в платье чёрного света выше колена с короткими рукавами-фонариками и белым воротничком, под которым был завязан бант из ленты в тон платья.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:10

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