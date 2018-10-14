У Анны Калашниковой украли новый iPhone XS
На светских мероприятиях Анна Калашникова является нередкой гостьей. Недавно модель в очередной раз вышла в свет и понесла серьёзную потерю: она обнаружила, что у неё украли новый iPhone XS.
Калашникова любит хвалиться роскошной жизнью – ювелирными подарками, элитной недвижимостью и роскошными машинами. Недавно беспечное поведение обошлось ей боком, модель обокрали прямо на светском мероприятии. По словам девушки, на презентации клипа своей подруги она оставила свою сумочку на столике и пошла фотографироваться, потом общалась с представителями прессы, а когда вспомнила про свой аксессуар, открыв его она поняла, что её новенький iPhone XS пропал. Данная модель телефона только что появилась в продаже и стоит не малых денег, звезда недавно его приобрела и не успела толком попользоваться, поэтому очень расстроилась, обнаружив пропажу.
После этой вечеринки было обнаружено, что Анна Калашникова не единственная, кто лишился ценной вещи. Как выяснилось, во время презентации пропало насколько телефонов, кошелёк и бриллиант, который виновница торжества хотела разыграть на мероприятии среди гостей.
Калашникова любит хвалиться роскошной жизнью – ювелирными подарками, элитной недвижимостью и роскошными машинами. Недавно беспечное поведение обошлось ей боком, модель обокрали прямо на светском мероприятии. По словам девушки, на презентации клипа своей подруги она оставила свою сумочку на столике и пошла фотографироваться, потом общалась с представителями прессы, а когда вспомнила про свой аксессуар, открыв его она поняла, что её новенький iPhone XS пропал. Данная модель телефона только что появилась в продаже и стоит не малых денег, звезда недавно его приобрела и не успела толком попользоваться, поэтому очень расстроилась, обнаружив пропажу.
После этой вечеринки было обнаружено, что Анна Калашникова не единственная, кто лишился ценной вещи. Как выяснилось, во время презентации пропало насколько телефонов, кошелёк и бриллиант, который виновница торжества хотела разыграть на мероприятии среди гостей.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:00