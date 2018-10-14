У Анны Калашниковой украли новый iPhone XS





Калашникова любит хвалиться роскошной жизнью – ювелирными подарками, элитной недвижимостью и роскошными машинами. Недавно беспечное поведение обошлось ей боком, модель обокрали прямо на светском мероприятии. По словам девушки, на презентации клипа своей подруги она оставила свою сумочку на столике и пошла фотографироваться, потом общалась с представителями прессы, а когда вспомнила про свой аксессуар, открыв его она поняла, что её новенький iPhone XS пропал. Данная модель телефона только что появилась в продаже и стоит не малых денег, звезда недавно его приобрела и не успела толком попользоваться, поэтому очень расстроилась, обнаружив пропажу.После этой вечеринки было обнаружено, что Анна Калашникова не единственная, кто лишился ценной вещи. Как выяснилось, во время презентации пропало насколько телефонов, кошелёк и бриллиант, который виновница торжества хотела разыграть на мероприятии среди гостей.