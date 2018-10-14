Хейтеры обвинили беременную Ксению Собчак в смене сексуальной ориентации

«Чем выше любовь, тем ниже поцелуи», - подписывает Ксения снимок лобзания с подругами.

«И это был бы президент. По миру бы все пошли», «Тьфу, лесбиянка», «Мерзость какая! Смотреть противно», «Ксюша пошла по рукам. Тяжело дается воздержание», «Такая правильная была на выборной компании, даже голосовал за вас...теперь походу сущность проявляется вовсю», - комментирует публикацию подписчики, намекая, что «интересное положение» сделало из Ксении лесбиянку.

К такому выводу они пришли, исходя из последнего снимка в Instagram. Подписчики заметили, что беременность дается Собчак довольно тяжело. И, скорее всего, супругу Ксении Максиму Виторгану не по душе перепады настроения жены.Вот поэтому у светской львицы с мужем нет интима, уверены фолловеры. А в отместку обиженная знаменитость приготовила актеру неприятный сюрприз. В микроблоге Собчак появилась пикантная фотография с неординарным комментарием.Пользователя восприняли этот снимок весьма негативно. А некоторые вздохнули с облегчением, что светская львица не стала президентом России.