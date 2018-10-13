Суммарный годовой доход Ольги Бузовой составил более 250 млн рублей
Баснословные заработки представителей шоу-бизнеса давно будоражат умы простых людей. Например, суммарный годовой доход Ольги Бузовой составил более 250 млн рублей.
Сколько зарабатывает самая популярная девушка страны, одно из главных лиц ТНТ, певица, дизайнер одежды, писательница и телезнаменитость Ольга Бузова, интересует многих. У Бузовой несколько источников заработка. Это реклама меня в Instagram, корпоративы, книги, концерты, проект Дом-2 и бизнес.
Instagram
Если взять среднюю цену рекламы за одну публикацию в 500 тыс. рублей, а рекламных постов у Ольги Бузовой 29 штук в месяц, то путем нехитрых арифметических манипуляций можно получить сумму 14 млн 500 тыс. рублей.
Книги
Ольга Бузова в своей жизни написала 4 книги. Как-то в интервью девушка рассказала, что за год с этих книг ей поступает 4 млн 500 тыс. рублей. Всё это делим на 12 месяцев и получаем результат - 375 тыс. рублей ежемесячно.
Телепроект "Дом-2"
Официальные источники гласят, что годовой доход Бузовой здесь составляет 50 млн рублей. Опять же делим эту сумму на 12 месяцев и получаем 4 млн 166 тыс. рублей каждый месяц.
Бизнес
Оля вместе с младшей сестрой Анной является хозяйкой бутика бижутерии, а также выпускает свою линию одежды. Как-то в интервью Бузова открывала секрет, что эти магазины приносят в год ей 7 млн 80 тыс. рублей, что в ежемесячной зарплате меня выливается в 590 тыс. рублей.
Совсем недавно звезда открыла ресторан BUZfood, правда, никаких годовых доходов пока от него не посчитано.
Корпоративы и праздники
За один корпоратив Оля просит 450 тыс. рублей. СМИ из мира шоу-бизнеса сообщают, что Бузова с таких праздников в год получает 14 млн рублей. В месячном эквиваленте это получается 1 млн 666 тыс. рублей.
Концерты
В последнее время Ольга Бузова очень часто дает концерты. Правда, никакой точной информации по заработку нет. Цифры везде довольно различны, а говорить просто средний результат - это означает говорить неправду.
Если сложить все цифры, то получается, что доход у Бузовой в месяц составляет 21 млн 297 тыс. рублей. Опять умножаем цифру на 12 и получаем суммарный годовой доход - 255 млн 571 тыс. рублей.
Пусть от этой громадной суммы будет вычтена 1/3 на заработную плату команды Бузовой. Но даже и в таком случае на долю Ольги приходится весьма неплохая цифра.
Сколько зарабатывает самая популярная девушка страны, одно из главных лиц ТНТ, певица, дизайнер одежды, писательница и телезнаменитость Ольга Бузова, интересует многих. У Бузовой несколько источников заработка. Это реклама меня в Instagram, корпоративы, книги, концерты, проект Дом-2 и бизнес.
Если взять среднюю цену рекламы за одну публикацию в 500 тыс. рублей, а рекламных постов у Ольги Бузовой 29 штук в месяц, то путем нехитрых арифметических манипуляций можно получить сумму 14 млн 500 тыс. рублей.
Книги
Ольга Бузова в своей жизни написала 4 книги. Как-то в интервью девушка рассказала, что за год с этих книг ей поступает 4 млн 500 тыс. рублей. Всё это делим на 12 месяцев и получаем результат - 375 тыс. рублей ежемесячно.
Телепроект "Дом-2"
Официальные источники гласят, что годовой доход Бузовой здесь составляет 50 млн рублей. Опять же делим эту сумму на 12 месяцев и получаем 4 млн 166 тыс. рублей каждый месяц.
Бизнес
Оля вместе с младшей сестрой Анной является хозяйкой бутика бижутерии, а также выпускает свою линию одежды. Как-то в интервью Бузова открывала секрет, что эти магазины приносят в год ей 7 млн 80 тыс. рублей, что в ежемесячной зарплате меня выливается в 590 тыс. рублей.
Совсем недавно звезда открыла ресторан BUZfood, правда, никаких годовых доходов пока от него не посчитано.
Корпоративы и праздники
За один корпоратив Оля просит 450 тыс. рублей. СМИ из мира шоу-бизнеса сообщают, что Бузова с таких праздников в год получает 14 млн рублей. В месячном эквиваленте это получается 1 млн 666 тыс. рублей.
Концерты
В последнее время Ольга Бузова очень часто дает концерты. Правда, никакой точной информации по заработку нет. Цифры везде довольно различны, а говорить просто средний результат - это означает говорить неправду.
Если сложить все цифры, то получается, что доход у Бузовой в месяц составляет 21 млн 297 тыс. рублей. Опять умножаем цифру на 12 и получаем суммарный годовой доход - 255 млн 571 тыс. рублей.
Пусть от этой громадной суммы будет вычтена 1/3 на заработную плату команды Бузовой. Но даже и в таком случае на долю Ольги приходится весьма неплохая цифра.