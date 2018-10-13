Суммарный годовой доход Ольги Бузовой составил более 250 млн рублей

Сколько зарабатывает самая популярная девушка страны, одно из главных лиц ТНТ, певица, дизайнер одежды, писательница и телезнаменитость Ольга Бузова, интересует многих. У Бузовой несколько источников заработка. Это реклама меня в Instagram, корпоративы, книги, концерты, проект Дом-2 и бизнес.Если взять среднюю цену рекламы за одну публикацию в 500 тыс. рублей, а рекламных постов у Ольги Бузовой 29 штук в месяц, то путем нехитрых арифметических манипуляций можно получить сумму 14 млн 500 тыс. рублей.Ольга Бузова в своей жизни написала 4 книги. Как-то в интервью девушка рассказала, что за год с этих книг ей поступает 4 млн 500 тыс. рублей. Всё это делим на 12 месяцев и получаем результат - 375 тыс. рублей ежемесячно.Официальные источники гласят, что годовой доход Бузовой здесь составляет 50 млн рублей. Опять же делим эту сумму на 12 месяцев и получаем 4 млн 166 тыс. рублей каждый месяц.Оля вместе с младшей сестрой Анной является хозяйкой бутика бижутерии, а также выпускает свою линию одежды. Как-то в интервью Бузова открывала секрет, что эти магазины приносят в год ей 7 млн 80 тыс. рублей, что в ежемесячной зарплате меня выливается в 590 тыс. рублей.Совсем недавно звезда открыла ресторан BUZfood, правда, никаких годовых доходов пока от него не посчитано.За один корпоратив Оля просит 450 тыс. рублей. СМИ из мира шоу-бизнеса сообщают, что Бузова с таких праздников в год получает 14 млн рублей. В месячном эквиваленте это получается 1 млн 666 тыс. рублей.В последнее время Ольга Бузова очень часто дает концерты. Правда, никакой точной информации по заработку нет. Цифры везде довольно различны, а говорить просто средний результат - это означает говорить неправду.Если сложить все цифры, то получается, что доход у Бузовой в месяц составляет 21 млн 297 тыс. рублей. Опять умножаем цифру на 12 и получаем суммарный годовой доход - 255 млн 571 тыс. рублей.Пусть от этой громадной суммы будет вычтена 1/3 на заработную плату команды Бузовой. Но даже и в таком случае на долю Ольги приходится весьма неплохая цифра.