Разработчики MSI показали 9 новых разновидностей GeForce RTX 2070





Всего же стоит выделить 3 видеокарты: GeForce RTX 2070 Gaming Z 8G, X 8G и Gaming 8G. Самым производительным из них стал ускоритель с суффиксом «Z», получивший самую большую частоту графического ядра, 8 ГБ GDDR6 памяти с пропускной способностью в 14 Гбит/с на контакт. К слову, все три новинки выделяются и внешними изысками, и интересным дизайном, а также мощными характеристиками.К примеру, система питания MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8G имеет не менее 10 фаз, также стоит выделить и необычную конфигурацию разъёмов питания: помимо 8-контактной PCI-E Power есть и 6-контактная. Отметим, что связка NVLink SLI с видеокартой семейства GeForce RTX 2070 не поддерживается.