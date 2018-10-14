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Разработчики MSI показали 9 новых разновидностей GeForce RTX 2070

Во время официального анонса новых видеокарт класса GeForce RTX 2070 разработчики показали сразу 9 устройств, разделенных на 4 группы. Эксперты в особенности отметили семейство Gaming, получившее самые старшие решения.

Разработчики MSI показали 9 новых разновидностей GeForce RTX 2070

Всего же стоит выделить 3 видеокарты: GeForce RTX 2070 Gaming Z 8G, X 8G и Gaming 8G. Самым производительным из них стал ускоритель с суффиксом «Z», получивший самую большую частоту графического ядра, 8 ГБ GDDR6 памяти с пропускной способностью в 14 Гбит/с на контакт. К слову, все три новинки выделяются и внешними изысками, и интересным дизайном, а также мощными характеристиками.

К примеру, система питания MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8G имеет не менее 10 фаз, также стоит выделить и необычную конфигурацию разъёмов питания: помимо 8-контактной PCI-E Power есть и 6-контактная. Отметим, что связка NVLink SLI с видеокартой семейства GeForce RTX 2070 не поддерживается.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:14

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