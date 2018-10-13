Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен испортила свои губы уколами

Также Элина ведет видеоблог на YouTube под названием «Записки охотницы», который тоже можно назвать очень востребованным, ведь в своих выпусках она не только делится искусством привлечения мужского внимания, но и рассказывает некоторые интересные подробности о скандальной телестройке.Публика любит Камирен не только потому, что она когда-то участвовала в «Доме-2», но и потому, что несмотря на свой возраст, она тщательно следит за своей внешностью, вследствие чего потрясающе выглядит, имеет подтянутую фигуру, а также хороший стиль в одежде и вкус.Однако несколько дней назад девушка все же разочаровала своих фанатов. Она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свои слишком перекачанные губы, портящие внешность, выглядящие слишком вульгарно и неестественно.В комментариях пользователи стали ругать Камирен за то, что в погоне за красотой она потеряла свою изюминку и стала похожей на всех остальных «силиконовых» дам. Они попросили ее вновь сходить к косметологу и вернуть прежний размер губ, однако девушка не стала делать этого.