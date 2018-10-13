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Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен испортила свои губы уколами

Несмотря на то, что Элина Камирен покинула периметр «Дома-2» несколько лет назад, она продолжает пользоваться популярностью у поклонников проекта. В социальной сети Instagram, где девушка рассказывает о своей жизни и публикует свежие фотографии, на нее подписано более 1,4 миллионов людей.

Также Элина ведет видеоблог на YouTube под названием «Записки охотницы», который тоже можно назвать очень востребованным, ведь в своих выпусках она не только делится искусством привлечения мужского внимания, но и рассказывает некоторые интересные подробности о скандальной телестройке.

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен испортила свои губы уколами

Публика любит Камирен не только потому, что она когда-то участвовала в «Доме-2», но и потому, что несмотря на свой возраст, она тщательно следит за своей внешностью, вследствие чего потрясающе выглядит, имеет подтянутую фигуру, а также хороший стиль в одежде и вкус.

Однако несколько дней назад девушка все же разочаровала своих фанатов. Она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свои слишком перекачанные губы, портящие внешность, выглядящие слишком вульгарно и неестественно.

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен испортила свои губы уколами

В комментариях пользователи стали ругать Камирен за то, что в погоне за красотой она потеряла свою изюминку и стала похожей на всех остальных «силиконовых» дам. Они попросили ее вновь сходить к косметологу и вернуть прежний размер губ, однако девушка не стала делать этого.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:27

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