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Ирина Пинчук унизила Анастасию Ендальцеву в Instagram

Несколько дней назад в Сети появилась новость о том, что участники телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук и Захар Саленко окончательно расстались. Девушка начала принимать ухаживания Артема Сороки, который уже совсем не страдает от ухода Маргариты Овсянниковой, а молодым человеком заинтересовались Анастасия Ендальцева и Ирина Горловская.

Тем не менее, бывшие возлюбленные продолжают предъявлять претензии, запрещать ходить на свидания и ревновать друг друга. Захар очень невзлюбил Артема, а Ира – Настю, и теперь на Острове любви между этими участниками началась настоящая война.

Ирина Пинчук унизила Анастасию Ендальцеву в Instagram

Так, несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram Пинчук опубликовала ролик, в котором можно увидеть, как она, напевая песню группы «Нэнси», рассматривает целую подборку неудачных кадров Ендальцевой, считающей себя мега-сексуальной и привлекательной девушкой.

Стоит отметить, что пользователи не ожидали от Иры такого подлого и низкого поступка. Они были неприятно поражены и принялись высказывать ей свое возмущение. В частности, участнице напомнили, что неудачные фотографии есть абсолютно у всех, и им не составит труда составить подборку таких снимков для нее.

Ирина Пинчук унизила Анастасию Ендальцеву в Instagram

«В Ире, как в тихом омуте... все черти водятся... маленькая крыска...», «Какая же ты глупая! Сама себя этим видео принизила. Вот нет ума у тебя и всё. Если такая смогла у тебя мужика увести, то ты-то, значит, ещё хуже и страшнее», «Ендальцева очень красивая, а с твоей стороны это очень глупо так делать, завистница», «Можно подумать твоих таких нарезок нет в инете», - писали они.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:18

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