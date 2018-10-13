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"Дом-2": Саймон Марданшин заинтересовался Алианой Устиненко

Несколько месяцев назад на телепроект «Дом-2» вернулась Алиана Устиненко, которая решила, что она ничем не хуже бывшего мужа, Александра Гобозова, уже находящегося в периметре, и тоже захотела новых отношений.

Зрители были уверены, что оказавшись в замкнутом пространстве, супруги помирятся, однако сразу после прихода жены, молодой человек ушел за ворота, дабы следить за сыном.

"Дом-2": Саймон Марданшин заинтересовался Алианой Устиненко

Что касается Алианы, то за ней ухаживало множество парней, однако ни с одним из них она так и не начала строить отношения, поскольку они не соответствовали ее требованиям: были слишком нерешительными, неромантичными, или чересчур уверенными в себе и навязчивыми.

Сейчас, как оказалось, на молодую маму положил глаз Саймон Марданшин, которые пару дней назад прилетел с Острова любви, так и не создав там ни с кем пару. Во всяком случае, поклонники Устиненко уверяют, что молодой человек искренне заинтересовался ею.

"Дом-2": Саймон Марданшин заинтересовался Алианой Устиненко

В социальной сети Instagram фанаты буквально засыпают девушку вопросами о Сэме, пытаясь выяснить, что она о нем думает и видит ли вообще совместное будущее с ним. Однако та категорично отвечает, что Марданшин хоть и симпатичный, но абсолютно не в ее вкусе.

«Саймон на тебя заглядывается, но, кажется, боится быть отвергнутым», «Внешне Саймон симпатичен тебе?», «Как думаешь, у вам могли бы получиться крепкие отношения?», «Марданшин вроде хороший мальчик, может присмотришься к нему, он явно на тебя запал», - пишут они.

Но Алиана непреклонна, «Саймон не мой человек», - уверяет она подписчиков.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:16

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