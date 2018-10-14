Российские прототипы защищенных процессоров для беспилотников появятся в 2019 году

Согласно принципам проекта, новые разработки позволят применить более современное ПО и процессоры, обладающие самым последним уровнем защиты. Кроме того, в таком случае к ним не смогут получить удалённый доступ другие государства. Предполагается, что дебютные прототипы устройства покажут уже в следующем году. Использование зарубежных процессоров в данном проекте – не самая лучшая идея, ведь они, как правило, не позволяют специалистам создавать доверенную среду. Это связано с тем, что у стран, в которых произведены устройства, есть несанкционированный доступ к ним.Таким образом, разработка национальной системы для беспилотных машин и летательных аппаратов с привлечением иностранного оборудования в принципе невозможна, подытожили эксперты.