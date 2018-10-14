Евгений Осин нашел новую любовь в Сочи во время реабилитации

В последние годы в СМИ про 54-летнего Осина появлялись лишь тревожные новости, связанные с его пристрастием к алкоголю. Теперь исполнитель решил бороться с зависимостью и прошел курс лечения. В эфире программы «Выход в люди» Леонида Закошанского Осин признался, что до сих пор не может бросить употреблять алкоголь. Ему становится намного лучше, если он выпьет рюмку коньяка: поднимается настроение, забываются проблемы. Без этого ему уже сложно. Однако он употребляет лишь коньяк и полностью исключает пиво и вино. Певец заявил, что очень хочет вернуть жену и ребенка.Последние несколько лет Осин живет один. За годы концертной деятельности он успел заработать неплохое состояние. У него несколько квартир в Москве и коллекция раритетных мотоциклов. Но для певца без любви и искренней поддержки все это не имеет никакой ценности.В Сочи он встретил гримершу Сабину, которая готовила его к эфирам, и сразу же решил ей признаться в чувствах. Осин подарил цветы и пригласил в Москву, но так и не услышал однозначного ответа. Она заявила, что должна обдумать свое решение.