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Владелица спа-салонов поменяла Викторию Романец на Ксению Бородину

Владелица сети спа-салонов в Краснодаре осталась недовольна работой Виктории Романец и поменяла её на Ксению Бородину. Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" однажды помогала открывать салон красоты, и вот хозяйка этих заведений решила расширять свой бизнес.

Владелица спа-салонов поменяла Викторию Романец на Ксению Бородину

Но теперь открывать новый салон Викторию Романец не позвали: девушка в первый раз чуть не провалила все, потому что «талантов совсем не имеет».

В интернете выложили переписку, где сообщается, что больше Викторию Романец владелица салона приглашать не собирается, ибо поняла, что ошиблась. В этот раз хозяйка пригласила ведущую телепроекта Ксению Бородину.

Владелица спа-салонов поменяла Викторию Романец на Ксению Бородину

Надо отметить, что сегодня многие отказываются на работать с Романец. То её обвинили в обмане с рекламными постами, то в низком качестве работы. Партнеры уже заявили, что Вика – обычная лентяйка, и с ней больше связываться не хотят.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:12

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