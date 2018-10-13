Владелица спа-салонов поменяла Викторию Романец на Ксению Бородину

Но теперь открывать новый салон Викторию Романец не позвали: девушка в первый раз чуть не провалила все, потому что «талантов совсем не имеет».В интернете выложили переписку, где сообщается, что больше Викторию Романец владелица салона приглашать не собирается, ибо поняла, что ошиблась. В этот раз хозяйка пригласила ведущую телепроекта Ксению Бородину.Надо отметить, что сегодня многие отказываются на работать с Романец. То её обвинили в обмане с рекламными постами, то в низком качестве работы. Партнеры уже заявили, что Вика – обычная лентяйка, и с ней больше связываться не хотят.