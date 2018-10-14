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Ученые создали меняющую цвет линзу, которая измеряет уровень поступающих лекарств

Ученые из Китайского фармацевтического университета в Нанкине (Nanjing Medical University) при помощи молекулярного импритинга создали меняющую цвет линзу, которая измеряет уровень поступающих лекарств. Цвет меняется с зеленого на синий при выведении тимолола.


Ученые создали меняющую цвет линзу, которая измеряет уровень поступающих лекарств

Медики рассказывают, что большинство препаратов для глаз выпускаются в форме капель. Из-за особенностей строения века и глаза абсорбируется лишь около пяти процентов действующих веществ лекарственного препарата. Из-за этого лекарство могут признать неэффективным. Также существует способ промакивания лекарством линз. Данный метод достаточно простой, но малоэффективный, поскольку линзы плохо сочетаются с большинством офтальмологических препаратов. Некоторые линзы изготавливают с применением молекулярного импринтинга, благодаря чему в линзах появляются поры. Однако даже тогда сложно контролировать количество вводимого лекарства.

Китайские ученые под руководством Цзинчжэ Дена изготовили контактные линзы, в поры которых добавили молекулы тимолола — лекарственные средства группы бета-адреноблокаторов, используемые при лечении глаукомы. Выведение лекарства из линзы происходило за счет контакта с искусственными слезами. При выходе тимолола из линзы менялся и ее цвет. По словам медиков, новый метод доставки офтальмонологических препаратов облегчит лечение не только для пациентов, но и врачей, которым будет проще контролировать эффективность препаратов. В будущем данный метод можно использовать и для доставки других лекарств.


 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:30

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