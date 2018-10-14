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Renault A110 сможет переманить клиентов бренда Porsche

Руководство марки Alpine, принадлежащей автобренду Renault, считает, что новое современное транспортное средство A110 сможет переманить потенциальных клиентов бренда Porsche.

Renault A110 сможет переманить клиентов бренда Porsche

По словам экспертов, первые продажи автомобиля превзошли все ожидания. Для новой версии первым рынком стала Австралия. По словам Эндрю Мура, являющегося руководителем австралийского подразделения Renault, они ожидали меньшего спроса на новую версию Renault A110.

На сегодняшний день рано пока говорить про массовое производство транспортного средства, потому что компании для этого требуется уладить технические, а также юридические вопросы. Согласно ожиданиям, автомобиль Renault A110 появится уже через несколько лет.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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