Назначен день бракоразводного процесса Таты и Валерия Блюменкранц
Вот уже практически два месяца в периметре телепроекта «Дом-2», а также в посвященных ему сообществах активно обсуждают предстоящий развод Таты и Валерия Блюменкранц. И если в начале многие надеялись, что супруги смогут наладить отношения и спасти свою семью, то сейчас об этом говорить уже не приходится, поскольку бывшие возлюбленные не желают видеть друг друга.
Больше всех сейчас страдает маленькая Беатриса, поскольку ее мама запрещает папе видеться с ней, а в таком возрасте – полтора года, ей просто необходимо внимание со стороны обоих родителей.
Мешает супругам договориться и то, что они не хотят идти на компромисс и ставят слишком серьезные условия. В частности, Тата хочет, чтобы Валера написал официальный отказ от дочери, дабы иметь на нее все права и возможность вывозить за границу без письменного разрешения.
Валера же в свою очередь требует, дабы Тата отказалась от его современной европейской фамилии, вернувшись к девичьей. Молодой человек понимает, что сделать это трудно, ведь девушка открывает кондитерскую с названием «Блюменкранц», но все же без выполнения этого условия документы на развод он не подпишет.
В конечном итоге дело дошло до того, что молодая мама подала в суд и полностью прекратила общение с бывшем возлюбленным, сообщая о каких-то важных моментах ему только через адвоката.
А на днях она и вовсе заявила, что заседание суда состоится уже 18 октября, и брак с Блюменкранцем будет аннулирован. Экс-звезда телестройки надеется, что все пройдет мирно, и отец ее ребенка не будет препятствовать процессу, устраивая различные провокации. Однако по мнению пользователей, развод супругов будет очень громким.
Больше всех сейчас страдает маленькая Беатриса, поскольку ее мама запрещает папе видеться с ней, а в таком возрасте – полтора года, ей просто необходимо внимание со стороны обоих родителей.
Мешает супругам договориться и то, что они не хотят идти на компромисс и ставят слишком серьезные условия. В частности, Тата хочет, чтобы Валера написал официальный отказ от дочери, дабы иметь на нее все права и возможность вывозить за границу без письменного разрешения.
Валера же в свою очередь требует, дабы Тата отказалась от его современной европейской фамилии, вернувшись к девичьей. Молодой человек понимает, что сделать это трудно, ведь девушка открывает кондитерскую с названием «Блюменкранц», но все же без выполнения этого условия документы на развод он не подпишет.
В конечном итоге дело дошло до того, что молодая мама подала в суд и полностью прекратила общение с бывшем возлюбленным, сообщая о каких-то важных моментах ему только через адвоката.
А на днях она и вовсе заявила, что заседание суда состоится уже 18 октября, и брак с Блюменкранцем будет аннулирован. Экс-звезда телестройки надеется, что все пройдет мирно, и отец ее ребенка не будет препятствовать процессу, устраивая различные провокации. Однако по мнению пользователей, развод супругов будет очень громким.