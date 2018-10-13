Назначен день бракоразводного процесса Таты и Валерия Блюменкранц

Больше всех сейчас страдает маленькая Беатриса, поскольку ее мама запрещает папе видеться с ней, а в таком возрасте – полтора года, ей просто необходимо внимание со стороны обоих родителей.Мешает супругам договориться и то, что они не хотят идти на компромисс и ставят слишком серьезные условия. В частности, Тата хочет, чтобы Валера написал официальный отказ от дочери, дабы иметь на нее все права и возможность вывозить за границу без письменного разрешения.Валера же в свою очередь требует, дабы Тата отказалась от его современной европейской фамилии, вернувшись к девичьей. Молодой человек понимает, что сделать это трудно, ведь девушка открывает кондитерскую с названием «Блюменкранц», но все же без выполнения этого условия документы на развод он не подпишет.В конечном итоге дело дошло до того, что молодая мама подала в суд и полностью прекратила общение с бывшем возлюбленным, сообщая о каких-то важных моментах ему только через адвоката.А на днях она и вовсе заявила, что заседание суда состоится уже 18 октября, и брак с Блюменкранцем будет аннулирован. Экс-звезда телестройки надеется, что все пройдет мирно, и отец ее ребенка не будет препятствовать процессу, устраивая различные провокации. Однако по мнению пользователей, развод супругов будет очень громким.