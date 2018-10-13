АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Назначен день бракоразводного процесса Таты и Валерия Блюменкранц

Вот уже практически два месяца в периметре телепроекта «Дом-2», а также в посвященных ему сообществах активно обсуждают предстоящий развод Таты и Валерия Блюменкранц. И если в начале многие надеялись, что супруги смогут наладить отношения и спасти свою семью, то сейчас об этом говорить уже не приходится, поскольку бывшие возлюбленные не желают видеть друг друга.

Больше всех сейчас страдает маленькая Беатриса, поскольку ее мама запрещает папе видеться с ней, а в таком возрасте – полтора года, ей просто необходимо внимание со стороны обоих родителей.

Назначен день бракоразводного процесса Таты и Валерия Блюменкранц

Мешает супругам договориться и то, что они не хотят идти на компромисс и ставят слишком серьезные условия. В частности, Тата хочет, чтобы Валера написал официальный отказ от дочери, дабы иметь на нее все права и возможность вывозить за границу без письменного разрешения.

Валера же в свою очередь требует, дабы Тата отказалась от его современной европейской фамилии, вернувшись к девичьей. Молодой человек понимает, что сделать это трудно, ведь девушка открывает кондитерскую с названием «Блюменкранц», но все же без выполнения этого условия документы на развод он не подпишет.

Назначен день бракоразводного процесса Таты и Валерия Блюменкранц

В конечном итоге дело дошло до того, что молодая мама подала в суд и полностью прекратила общение с бывшем возлюбленным, сообщая о каких-то важных моментах ему только через адвоката.

А на днях она и вовсе заявила, что заседание суда состоится уже 18 октября, и брак с Блюменкранцем будет аннулирован. Экс-звезда телестройки надеется, что все пройдет мирно, и отец ее ребенка не будет препятствовать процессу, устраивая различные провокации. Однако по мнению пользователей, развод супругов будет очень громким.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Порноактёры страдают от проблем в сексе
Владелица спа-салонов поменяла Викторию Романец
Альбина Джанабаева заявила, что старших детей
Тимур Батрутдинов сказал, что Бузова
OnePlus 6T получит собственный интерфейс
Назначен день бракоразводного процесса Таты и
BMW показал «последнее» изображение будущего
Sony продолжит развитие линейки беззеркальных
«Летающие автомобили» BlackFly появятся на рынке
В УАЗ возобновили работу над проектом кроссовера
Эксперты сравнили автономность iPhone XS Max и
Новое обновление Windows 10 приводит к «синему
«Горячая штучка»: Глюк'оZа поделилась в Сети
Момент убийства саудовского журналиста Хашукджи
Google может отказаться от бренда Android
Кейт Миддлтон нечаянно оголилась возле церкви
«Роскосмос» будет ходатайствовать о награждении
Марадона призвал не обожествлять Месси, ведь тот
На Рождество-2018 эксперты ожидают антирекорд по
Toyota начала отзывать C-HR из-за отваливающихся
Пользователи уличили Ольгу Бузову в плагиате за
Ученые назвали 5 диет, способствующих
Диетологи составили особое меню для чиновницы
Ученые: ДНК пещерных рыбок доказало, что раньше
Семья Принса запретила использовать хит Purple
Алексей Безус пытается «протащить» на «Дом-2»
На спутниковом снимке урагана «Майкл» появился
После «Перезагрузки» у Александры Черно появились
Ученые: Осенью и весной мужчины становятся более
В Москве подожгли храм и воскресную школу
Просмотреть все новости