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Skoda в России подняла цены на четыре модели

Дилеры сообщили, что компания Skoda подняла цены на четыре модели. В результате повышения поднялась стоимость отдельных комплектаций Octavia, Superb, Rapid в кузове лифтбек, а также кроссовера Kodiaq на 11 — 42 тысяч рублей.

Skoda в России подняла цены на четыре модели

Лифтбек Skoda Rapid, кроме базового варианта, подорожал на 11 — 42 тысячи рублей. Теперь минимальная стоимость модели составляет 646 тысяч рублей за модификацию Entry. Топовый вариант Monte Carlo теперь стоит 1 миллион 85 тысяч рублей.

Версия Sport Line автомобиля Skoda Superb подорожала на 26 тысяч рублей и теперь обойдется в 2 миллиона 968 тысяч рублей. На сумму от 19 до 21 тысячи рублей поднялся в цене лифтбек Skoda Octavia. Самая дешевая модификация Active стоит 1 миллион 40 тысяч рублей. Цена топового варианта осталась прежней.

Некоторые комплектации кроссовера Skoda Kodiaq поднялись в цене до 40 тысяч рублей. Минимальная и максимальная комплектации внедорожника сохранили прежние ценники. Их цена составляет 1 миллион 389 тысяч и 2 миллиона 834 тысячи рублей соответственно. Минимальная модификация с дизельным двигателем теперь стоит 1 миллион 892 тысячи рублей.

По данным экспертов рынка, за девять месяцев текущего года в России было реализовано 57 473 автомобилей Skoda, что на 28% выше результатов аналогичного периода прошлого года.


 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 05:00

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