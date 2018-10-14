Volkswagen Passat новой генерации представили для Соединённых Штатов и Китая

Модели Volkswagen Passatе, выпускаемые для американо-китайского и европейского авторынка, значительно различаются. Разница видна в оснащении, габаритах и внешности. Для Китая и США дебют Passat состоялся в 2011 году. В этот раз представили вторую генерацию авто. Основой является растянутая модификация платформы MQB, имеющая заднюю многорычажную подвеску. Новая модель стала ещё больше: в длину 4933 мм, в ширину 1836 мм, в высоту 1465 мм. Колёсная база составляет 2871 мм. Машина получила огромную хромированную радиаторную решётку, поворотники, имеющие вид бегущей строки, светодиодные фары в базовой комплектации. За доплату предлагается матричная оптика. Вызывающий облик нового Passat дополняют колёса на 18 дюймов. В салоне имеется дисплей современного информационно-развлекательного комплекса на 9,2 дюйма, а также виртуальная приборка, обладающая 10,25-дюймовым экраном. Опционально доступен удобный проекционный дисплей, электропривод крышки багажника, стеклянная крыша, передние кресла с массажёром, а также электроприводом.Салон при таких габаритах получился просторным, в особенности в задней части. Задним пассажирам комфорт обеспечивает собственная зона климатической системы, шторки окон, боковые подушки безопасности, подогрев кресел. Новый Passat в КНР будут продавать с модернизированным двухлитровым турбодвигателем TSI на 220/186 л.с. Он работает с семискоростной DSG (два мокрых сцепления). Уже через некоторое время ожидается появление подзаряжаемого гибрида.