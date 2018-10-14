Кети Топурия в Instagram рассказала о своих съемках для мужских журналов
Российская певица, солистка группы «А’Студио» Кети Топурия в своем личном микроблоге Instagram опубликовала откровенный снимок и рассказала подписчикам о съемках для мужских журналов. Читатели ее блога завалили артистку восторженными комментариями.
Кети Топурия опубликовала свой обнаженный снимок и рассказала поклонникам и читателям ее аккаунта о том, что не хочет принимать участие в откровенных фотосессиях для страниц мужских журналов. Также она вспомнила неприятный случай, когда недобросовестные фотографы обманом добились от нее фотографии, где она обнаженная позирует «анфас». Теперь Тупория на подобные съемки не соглашается.
Читатели оценили красивую фотографию, где певица оголила спину и отметили, что загадочность всегда украшала женщину. За короткий отрезок времени пост набрал около 100000 отметок «Нравится».
Кети Топурия опубликовала свой обнаженный снимок и рассказала поклонникам и читателям ее аккаунта о том, что не хочет принимать участие в откровенных фотосессиях для страниц мужских журналов. Также она вспомнила неприятный случай, когда недобросовестные фотографы обманом добились от нее фотографии, где она обнаженная позирует «анфас». Теперь Тупория на подобные съемки не соглашается.
Читатели оценили красивую фотографию, где певица оголила спину и отметили, что загадочность всегда украшала женщину. За короткий отрезок времени пост набрал около 100000 отметок «Нравится».
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00