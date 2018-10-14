АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Кети Топурия в Instagram рассказала о своих съемках для мужских журналов

Российская певица, солистка группы «А’Студио» Кети Топурия в своем личном микроблоге Instagram опубликовала откровенный снимок и рассказала подписчикам о съемках для мужских журналов. Читатели ее блога завалили артистку восторженными комментариями.

Кети Топурия в Instagram рассказала о своих съемках для мужских журналов

Кети Топурия опубликовала свой обнаженный снимок и рассказала поклонникам и читателям ее аккаунта о том, что не хочет принимать участие в откровенных фотосессиях для страниц мужских журналов. Также она вспомнила неприятный случай, когда недобросовестные фотографы обманом добились от нее фотографии, где она обнаженная позирует «анфас». Теперь Тупория на подобные съемки не соглашается.

Читатели оценили красивую фотографию, где певица оголила спину и отметили, что загадочность всегда украшала женщину. За короткий отрезок времени пост набрал около 100000 отметок «Нравится».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Свежее фото Юрия Куклачева показал победитель
Кети Топурия в Instagram рассказала о своих
В Netflix закрыли сериал «Железный Кулак» после
Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места
Сын Николая Караченцова сообщил, что актера
Внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4 после тюнинга
Отец Дмитрия Хворостовского теряет зрение
В парламенте Великобритании впервые выступит робот
Эксперты: iPad Pro лишится привычного разъема для
Шура в Instagram рассказал о неудачном взломе его
Эксперты составили рейтинг из пяти самых надежных
Из-за Ольги Бузовой зрители отказываются смотреть
В Kickstarter собирают средства для выпуска
Суммарный годовой доход Ольги Бузовой составил
Наталья Рудова в сексуальном боди рассказала о
Диетологи: Сало и свинина обладают полезными
Microsoft порекомендовали «похоронить» линейку
Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен испортила
Ирина Пинчук унизила Анастасию Ендальцеву в
"Дом-2": Саймон Марданшин заинтересовался Алианой
Нибиру приближается: Черное Солнце над Канадой
Из-за маленького мозга рыбка-гуппи не может
Ученые: Регулярное потребление томатов продлевает
Татьяна Владимировна Рапунцель является главным
Цена на флагманские iPhone XS и iPhone XS Max
Учёные: Порноактёры страдают от проблем в сексе
Владелица спа-салонов поменяла Викторию Романец
Альбина Джанабаева заявила, что старших детей
Тимур Батрутдинов сказал, что Бузова
OnePlus 6T получит собственный интерфейс
Просмотреть все новости