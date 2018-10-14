Свежее фото Юрия Куклачева показал победитель «Голоса» иеромонах Фотий
Легендарный дрессировщик, а также руководитель «Театра кошек» Юрий Куклачев все реже стал выступать и появляться на публике. Недавно в Сети появилось новое фото известного артиста, которым поделился победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий.
В 1990 году Юрий Куклачев стал худруком в московском «Театре кошек». Зритель его любит и знает как харизматичного и чуткого дрессировщика. Но в последнее время Юрий Дмитриевич стал реже выступать, доверив шоу «кошек» своему сыну Дмитрию Куклачеву. Накануне в Instagram победителя «Голоса» иеромонаха Фотия появилась фотография Юрия Куклачева. Певец под снимком написал, что это человек, которого сразу узнаешь.
Многие фанаты признались, что с детства обожают смотреть выступления дрессировщика Юрия Куклачева. Пост за сутки сумел собрать свыше одной тысячи лайков.
В 1990 году Юрий Куклачев стал худруком в московском «Театре кошек». Зритель его любит и знает как харизматичного и чуткого дрессировщика. Но в последнее время Юрий Дмитриевич стал реже выступать, доверив шоу «кошек» своему сыну Дмитрию Куклачеву. Накануне в Instagram победителя «Голоса» иеромонаха Фотия появилась фотография Юрия Куклачева. Певец под снимком написал, что это человек, которого сразу узнаешь.
Многие фанаты признались, что с детства обожают смотреть выступления дрессировщика Юрия Куклачева. Пост за сутки сумел собрать свыше одной тысячи лайков.