Свежее фото Юрия Куклачева показал победитель «Голоса» иеромонах Фотий

В 1990 году Юрий Куклачев стал худруком в московском «Театре кошек». Зритель его любит и знает как харизматичного и чуткого дрессировщика. Но в последнее время Юрий Дмитриевич стал реже выступать, доверив шоу «кошек» своему сыну Дмитрию Куклачеву. Накануне в Instagram победителя «Голоса» иеромонаха Фотия появилась фотография Юрия Куклачева. Певец под снимком написал, что это человек, которого сразу узнаешь.Многие фанаты признались, что с детства обожают смотреть выступления дрессировщика Юрия Куклачева. Пост за сутки сумел собрать свыше одной тысячи лайков.