В Netflix закрыли сериал «Железный Кулак» после второго сезона

В пресс-службе Netflix отметили, что гордятся сериалом и благодарны за тяжелую работу актерам, съемочной группе и шоураннерам. Также они высказали благодарность поклонникам и партнерам, которые смотрели и поддерживали продукт. В Netflex отметили, что несмотря на закрытие сериала, Железный кулак будет жить вечно.О причинах такого решения не сообщается. По некоторым данным студия Walt Disney, владеющая Marvel, планирует возродить данную историю, но уже на своем сервисе.Главным героем «Железного Кулака» является Дэнни Рэнд, который в детстве попал в катастрофу над Гималаями, в которой погибают его родители. Мальчик выживает и попадает в таинственный монастырь, где его обучают боевым искусствам. В результате он становится могущественным воином, который способен сосредотачивать энергию Ци в кулаке. Главные роли в сериале сыграли Финн Джонс, Джессика Хенвик, Том Пельфри и Джессика Строуп.