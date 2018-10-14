АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

В Netflix закрыли сериал «Железный Кулак» после второго сезона

В потоковом сервисе Netflix закрыли сериал «Железный Кулак» после второго сезона. К такому решению в сервисе пришли после консультаций со студией Marvel.

В Netflix закрыли сериал «Железный Кулак» после второго сезона

В пресс-службе Netflix отметили, что гордятся сериалом и благодарны за тяжелую работу актерам, съемочной группе и шоураннерам. Также они высказали благодарность поклонникам и партнерам, которые смотрели и поддерживали продукт. В Netflex отметили, что несмотря на закрытие сериала, Железный кулак будет жить вечно.

О причинах такого решения не сообщается. По некоторым данным студия Walt Disney, владеющая Marvel, планирует возродить данную историю, но уже на своем сервисе.

Главным героем «Железного Кулака» является Дэнни Рэнд, который в детстве попал в катастрофу над Гималаями, в которой погибают его родители. Мальчик выживает и попадает в таинственный монастырь, где его обучают боевым искусствам. В результате он становится могущественным воином, который способен сосредотачивать энергию Ци в кулаке. Главные роли в сериале сыграли Финн Джонс, Джессика Хенвик, Том Пельфри и Джессика Строуп.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Netflix закрыли сериал «Железный Кулак» после
Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места
Сын Николая Караченцова сообщил, что актера
Внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4 после тюнинга
Отец Дмитрия Хворостовского теряет зрение
В парламенте Великобритании впервые выступит робот
Эксперты: iPad Pro лишится привычного разъема для
Шура в Instagram рассказал о неудачном взломе его
Эксперты составили рейтинг из пяти самых надежных
Из-за Ольги Бузовой зрители отказываются смотреть
В Kickstarter собирают средства для выпуска
Суммарный годовой доход Ольги Бузовой составил
Наталья Рудова в сексуальном боди рассказала о
Диетологи: Сало и свинина обладают полезными
Microsoft порекомендовали «похоронить» линейку
Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен испортила
Ирина Пинчук унизила Анастасию Ендальцеву в
"Дом-2": Саймон Марданшин заинтересовался Алианой
Нибиру приближается: Черное Солнце над Канадой
Из-за маленького мозга рыбка-гуппи не может
Ученые: Регулярное потребление томатов продлевает
Татьяна Владимировна Рапунцель является главным
Цена на флагманские iPhone XS и iPhone XS Max
Учёные: Порноактёры страдают от проблем в сексе
Владелица спа-салонов поменяла Викторию Романец
Альбина Джанабаева заявила, что старших детей
Тимур Батрутдинов сказал, что Бузова
OnePlus 6T получит собственный интерфейс
Назначен день бракоразводного процесса Таты и
BMW показал «последнее» изображение будущего
Просмотреть все новости