В Netflix закрыли сериал «Железный Кулак» после второго сезона
В потоковом сервисе Netflix закрыли сериал «Железный Кулак» после второго сезона. К такому решению в сервисе пришли после консультаций со студией Marvel.
В пресс-службе Netflix отметили, что гордятся сериалом и благодарны за тяжелую работу актерам, съемочной группе и шоураннерам. Также они высказали благодарность поклонникам и партнерам, которые смотрели и поддерживали продукт. В Netflex отметили, что несмотря на закрытие сериала, Железный кулак будет жить вечно.
О причинах такого решения не сообщается. По некоторым данным студия Walt Disney, владеющая Marvel, планирует возродить данную историю, но уже на своем сервисе.
Главным героем «Железного Кулака» является Дэнни Рэнд, который в детстве попал в катастрофу над Гималаями, в которой погибают его родители. Мальчик выживает и попадает в таинственный монастырь, где его обучают боевым искусствам. В результате он становится могущественным воином, который способен сосредотачивать энергию Ци в кулаке. Главные роли в сериале сыграли Финн Джонс, Джессика Хенвик, Том Пельфри и Джессика Строуп.
В пресс-службе Netflix отметили, что гордятся сериалом и благодарны за тяжелую работу актерам, съемочной группе и шоураннерам. Также они высказали благодарность поклонникам и партнерам, которые смотрели и поддерживали продукт. В Netflex отметили, что несмотря на закрытие сериала, Железный кулак будет жить вечно.
О причинах такого решения не сообщается. По некоторым данным студия Walt Disney, владеющая Marvel, планирует возродить данную историю, но уже на своем сервисе.
Главным героем «Железного Кулака» является Дэнни Рэнд, который в детстве попал в катастрофу над Гималаями, в которой погибают его родители. Мальчик выживает и попадает в таинственный монастырь, где его обучают боевым искусствам. В результате он становится могущественным воином, который способен сосредотачивать энергию Ци в кулаке. Главные роли в сериале сыграли Финн Джонс, Джессика Хенвик, Том Пельфри и Джессика Строуп.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:00