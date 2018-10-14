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Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места 11-тонный теплоход

В российском городе Владивосток мастер спорта и знаменитый российский силач Иван Савкин сдвинул с места и протащил 30 сантиметров 11-тонный теплоход под названием "Юрий Тарапуров". Был зафиксирован новый мировой рекорд.

Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места 11-тонный теплоход

Российский силач Иван Савкин решил попробовать свои силы и попытаться сдвинуть с места причалившее в местном порту судно "Юрий Тарапуров". В итоге ему удалось это сделать, и знаменитый российский силач смог превзойти рекорд, установленный им в марте текущего года. В тот раз Савкин успешно попытался сдвинуть теплоход весом в 10500 тонн, который носит название "Сергей Гаврилов".

Таким образом, Иваном Савкиным был установлен мировой рекорд. По его словам, данное событие он намерен приурочить юбилею Приморского края, которому в этом году исполняется 80 лет. Напомним, что имя приморского силача трижды было занесено во Всемирную книгу рекордов.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

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