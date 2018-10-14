Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места 11-тонный теплоход

Российский силач Иван Савкин решил попробовать свои силы и попытаться сдвинуть с места причалившее в местном порту судно "Юрий Тарапуров". В итоге ему удалось это сделать, и знаменитый российский силач смог превзойти рекорд, установленный им в марте текущего года. В тот раз Савкин успешно попытался сдвинуть теплоход весом в 10500 тонн, который носит название "Сергей Гаврилов".Таким образом, Иваном Савкиным был установлен мировой рекорд. По его словам, данное событие он намерен приурочить юбилею Приморского края, которому в этом году исполняется 80 лет. Напомним, что имя приморского силача трижды было занесено во Всемирную книгу рекордов.