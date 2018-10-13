Сын Николая Караченцова сообщил, что актера перевели в обычную палату

По словам сына, Николай Петрович переведен из реанимации в отдельную обычную палату. Артист находится под круглосуточным наблюдением докторов, а также его жены Людмилы Поргиной. Андрей Караченцов рассказал, что отцу сейчас очень непросто. У актера активная позиция, и благодаря огромному желанию жить он держится молодцом. По словам наследника кинозвезды, из левого легкого воспаление еще не ушло, поэтому ему вливают в кровь антибиотик. Вчера родственники решились выехать с киноактером на прогулку в центр Москвы, так как была замечательная погода. Сын артиста рассказал, что отцу было тяжеловато дышать, и поэтому сразу по приезду его подключили к кислороду.Стоит напомнить, что 73-летний Николай Караченцов уже более года борется со страшным недугом—раком легкого. Артист находится под наблюдением российских и израильских докторов.