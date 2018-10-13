АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Сын Николая Караченцова сообщил, что актера перевели в обычную палату

Николай Караченцов попал в больницу более месяца назад. Сын актера сообщил СМИ о состоянии знаменитого отца, отметив, что тот был переведен в обычную палату.

Сын Николая Караченцова сообщил, что актера перевели в обычную палату

По словам сына, Николай Петрович переведен из реанимации в отдельную обычную палату. Артист находится под круглосуточным наблюдением докторов, а также его жены Людмилы Поргиной. Андрей Караченцов рассказал, что отцу сейчас очень непросто. У актера активная позиция, и благодаря огромному желанию жить он держится молодцом. По словам наследника кинозвезды, из левого легкого воспаление еще не ушло, поэтому ему вливают в кровь антибиотик. Вчера родственники решились выехать с киноактером на прогулку в центр Москвы, так как была замечательная погода. Сын артиста рассказал, что отцу было тяжеловато дышать, и поэтому сразу по приезду его подключили к кислороду.

Сын Николая Караченцова сообщил, что актера перевели в обычную палату

Стоит напомнить, что 73-летний Николай Караченцов уже более года борется со страшным недугом—раком легкого. Артист находится под наблюдением российских и израильских докторов.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места
Сын Николая Караченцова сообщил, что актера
Внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4 после тюнинга
Отец Дмитрия Хворостовского теряет зрение
В парламенте Великобритании впервые выступит робот
Эксперты: iPad Pro лишится привычного разъема для
Шура в Instagram рассказал о неудачном взломе его
Эксперты составили рейтинг из пяти самых надежных
Из-за Ольги Бузовой зрители отказываются смотреть
В Kickstarter собирают средства для выпуска
Суммарный годовой доход Ольги Бузовой составил
Наталья Рудова в сексуальном боди рассказала о
Диетологи: Сало и свинина обладают полезными
Microsoft порекомендовали «похоронить» линейку
Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен испортила
Ирина Пинчук унизила Анастасию Ендальцеву в
"Дом-2": Саймон Марданшин заинтересовался Алианой
Нибиру приближается: Черное Солнце над Канадой
Из-за маленького мозга рыбка-гуппи не может
Ученые: Регулярное потребление томатов продлевает
Татьяна Владимировна Рапунцель является главным
Цена на флагманские iPhone XS и iPhone XS Max
Учёные: Порноактёры страдают от проблем в сексе
Владелица спа-салонов поменяла Викторию Романец
Альбина Джанабаева заявила, что старших детей
Тимур Батрутдинов сказал, что Бузова
OnePlus 6T получит собственный интерфейс
Назначен день бракоразводного процесса Таты и
BMW показал «последнее» изображение будущего
Sony продолжит развитие линейки беззеркальных
Просмотреть все новости