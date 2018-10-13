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Тимур Батрутдинов объяснил личные проблемы Ольги Бузовой невозможностью до нее достучаться

Известнейший юморист, шоумен, актер и резидент телепередачи «Comedy Clab» Тимур Батрутдинов объяснил в эксклюзивном интервью, почему поющая телеведущая Ольга Бузова до сих пор одна.

Тимур Батрутдинов объяснил личные проблемы Ольги Бузовой невозможностью до нее достучаться

Не секрет, что Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов дружат больше 10 лет. В начале 2018 года знаменитости вместе отправились в отпуск в Таиланд, чем спровоцировали слухи о возможных романтических отношениях. Тем не менее, чуть позже, общаясь с репортерами, ведущая «Дом-2» заявила, что никакого романа не было, а резидент является ее «новым проектом».

И вот несколько часов назад в Сети появилось эксклюзивное интервью Тимура Батрутдинова, в котором шоумен рассказал, что тогда на него и Олю оказала воздействие романтическая обстановка, царящая в Таиланде. По словам юмориста, по возвращению в Москву, они с Бузовой почувствовали, будто бы ничего и не было, несмотря даже на то, что все интернет-пользователи успели поженить их.

Всем известно, что на данный момент Ольга Бузова пытается отыскать того «единственного» на новом реалити-шоу «Замуж за Бузову». В своем эксклюзивном интервью Тимур Батрутдинов решил прокомментировать участие своей «близкой» подруги в очередном телепроекте и даже высказал свое мнение по поводу весьма забавного названия телешоу.

Тимур Батрутдинов объяснил личные проблемы Ольги Бузовой невозможностью до нее достучаться

По мнению Тимура, Ольга является невероятно сильной женщиной, которая уж точно сможет выдержать прицел большого количества видеокамер, тем более сейчас, когда, так сказать весь «Дом-2» посвящен только ей одной. Оказывается, Батрутдинов слышал довольно много споров по поводу самого названия телешоу, так как некоторые недоброжелатели теледивы убеждены, что проект должен называться не «Замуж за Бузову», а «Жениться на Бузовой», ведь считают Ольгу девушкой обладающей «мужскими вторичными половыми признаками».

Также Тимур Батрутдинов подметил, что Ольга Бузова очень строгая в своем выборе, так как сейчас находится на колоссальном подъеме. По словам шоумена, именно поэтому мужчинам будет очень непросто достучаться до теледивы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:07

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