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Отец Дмитрия Хворостовского теряет зрение

Отец знаменитого оперного певца и народного артиста России Дмитрия Хворостовского Александр Хворостовский рассказал в телепередаче «Однажды», что теряет зрение. Медики поставили ему диагноз «глаукома».

Отец Дмитрия Хворостовского теряет зрение

В эфире телепередачи «Однажды» отец знаменитого певца Дмитрия Хворостовского Александр Хворостовский рассказал зрителям о том, что теряет зрение. Напомним, что оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в прошлом году, он был единственным сыном в семье. На сегодняшний день мать и отец певца пытаются сохранить память о сыне и добиться от Министерства культуры возведения памятника в его честь.

Медики поставили Александру Хворостовскому диагноз «глаукома», из-за этой болезни мужчина может лишиться зрения навсегда. В эфире передачи он подтвердил этот факт и рассказал, что болезнь провоцирует повышение давления в глазном яблоке, а это приводит к смерти зрительных нервов. Напомним, что Александр Хворостовский не может передвигаться без помощи со стороны, и его состояние здоровья ухудшается ежедневно.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:00

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