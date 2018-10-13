Отец Дмитрия Хворостовского теряет зрение

В эфире телепередачи «Однажды» отец знаменитого певца Дмитрия Хворостовского Александр Хворостовский рассказал зрителям о том, что теряет зрение. Напомним, что оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в прошлом году, он был единственным сыном в семье. На сегодняшний день мать и отец певца пытаются сохранить память о сыне и добиться от Министерства культуры возведения памятника в его честь.Медики поставили Александру Хворостовскому диагноз «глаукома», из-за этой болезни мужчина может лишиться зрения навсегда. В эфире передачи он подтвердил этот факт и рассказал, что болезнь провоцирует повышение давления в глазном яблоке, а это приводит к смерти зрительных нервов. Напомним, что Александр Хворостовский не может передвигаться без помощи со стороны, и его состояние здоровья ухудшается ежедневно.