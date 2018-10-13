«Горячая штучка»: Глюк'оZа поделилась в Сети пикантным фото Паулины Андреевой

Наталья Ионова опубликовала в своём блоге фотографию, на которой она вместе со своей подругой Паулиной Андреевой вместе зажигают на пляже во время совместного отдыха. На снимке девушки позируют для неизвестного автора фото, при этом они выбрали очень эффектные для просмотра позы. Больше всех пользователям понравилась невеста Фёдора Бондарчука, которая довольно выгодно показала главные достоинства своей фигуры.«Поздравляю тебя моя милая и непревзойдённая во всех отношениях подружка. Твой талант уникален! Береги себя!» - такими словами Глюк'оZа поздравила свою любимую «горячую штучку».