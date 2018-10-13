В парламенте Великобритании впервые выступит робот

Сначала предполагалось, что доклад должен был быть зачитан комитетом парламента Великобритании по вопросам исследования воздействия ИИ на рынок труда. Но затем было решено доверить эту работу андроиду Pepper, цель которого в повседневной жизни – уход за пенсионерами. Робот расскажет об огромном потенциале использования умных машин.По мнению члена парламента Роберта Хэлфона, Pepper вряд ли может самостоятельно составлять речь, поэтому выступит перед политиками с заранее заготовленной речью, что, впрочем, все равно наглядно демонстрирует потенциал робототехники.