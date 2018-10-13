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Эксперты: iPad Pro лишится привычного разъема для наушников

Эксперты IT-индустрии со ссылкой на инсайдерскую информацию заявили, что планшетный компьютер iPad Pro от Apple лишится привычного разъема для наушников. В устройстве разработчики применят беспроводную технологию, как и на iPhone.


Эксперты: iPad Pro лишится привычного разъема для наушников

На портале MacRumors один из пользователей заявил, что является сотрудником американской компании. Он рассказал, что все новые устройства будут полностью автономными. Это касается даже передачи данных, которая будет осуществляться только при помощи беспроводного соединения. Данные нововведения будут касаться не только смартфонов, но и планшетов.

Также эксперты отмечают, что новое поколение iPad Pro будет оснащено более современными средствами защиты личных данных. В них не будет привычного сканера отпечатков пальцев, однако Face ID останется.

Отметим, что iPad Pro, по некоторым данным, будет отличаться также и толщиной. Ему прочат лавры самого тонкого планшета от Apple. Его размер составит всего 5,9 миллиметров, тогда как прошлая была толще на 0,2 миллиметра.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 22:20

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