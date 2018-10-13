Кейт Миддлтон нечаянно оголилась возле церкви

Юркие папарацци успели сделать пару снимков и показать всему миру отличную физическую форму Кейт Миддлтон. Но, как известно, королева Елизавета II очень сильно переживает за внешний вид королевской семьи, и скорее всего за открытые ноги выше колена отчитает свою сноху.Тем не менее, жена принца Уильяма вышла достойно из сложившейся ситуации, придержав платье рукой. Пользователи Сети абсолютно уверены в имидже самой элегантной и непогрешимой в любых ситуациях Кейт Миддлтон. Её фото за считанные минуты набрало более сотни лайков, демонстрируя любовь публики к представительнице монаршего семейства.