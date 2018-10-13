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Кейт Миддлтон нечаянно оголилась возле церкви

На прошедшей свадьбе принцессы Евгении присутствовала и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. При выходи из церкви, где проходила свадебная церемонии, порывом ветра подол платья был приподнят, тем самым оголив стройные ноги супруги принца Уильяма.

Кейт Миддлтон нечаянно оголилась возле церкви

Юркие папарацци успели сделать пару снимков и показать всему миру отличную физическую форму Кейт Миддлтон. Но, как известно, королева Елизавета II очень сильно переживает за внешний вид королевской семьи, и скорее всего за открытые ноги выше колена отчитает свою сноху.

Тем не менее, жена принца Уильяма вышла достойно из сложившейся ситуации, придержав платье рукой. Пользователи Сети абсолютно уверены в имидже самой элегантной и непогрешимой в любых ситуациях Кейт Миддлтон. Её фото за считанные минуты набрало более сотни лайков, демонстрируя любовь публики к представительнице монаршего семейства.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:48

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