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Шура в Instagram рассказал о неудачном взломе его квартиры

Известный российский певец Шура в своем блоге Instagram рассказал своим подписчикам о том, что его квартиру пытались взломать. Адвокат певца отправил заявление об инциденте в полицию.

Шура в Instagram рассказал о неудачном взломе его квартиры

Шура поделился с подписчиками историей о том, что недавно его квартиру пытались взломать. Об этом ему рассказала одна из соседок, проживающая с артистом на одной лестничной клетке, когда тот возвращался домой. Шура выразил свое возмущение в посте, мол, что это похоже на беспредел, который происходил в 90-е года. Также он подчеркнул, что ему приходится и так арендовать свою собственную квартиру у появившихся из ниоткуда собственников. А теперь ее пытаются взломать.

Шура также добавил, что его адвокат уже составил заявление о факте взлома и подал его в полицию.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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