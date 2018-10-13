Шура в Instagram рассказал о неудачном взломе его квартиры

Шура поделился с подписчиками историей о том, что недавно его квартиру пытались взломать. Об этом ему рассказала одна из соседок, проживающая с артистом на одной лестничной клетке, когда тот возвращался домой. Шура выразил свое возмущение в посте, мол, что это похоже на беспредел, который происходил в 90-е года. Также он подчеркнул, что ему приходится и так арендовать свою собственную квартиру у появившихся из ниоткуда собственников. А теперь ее пытаются взломать.Шура также добавил, что его адвокат уже составил заявление о факте взлома и подал его в полицию.