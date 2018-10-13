Марадона призвал не обожествлять Месси, ведь тот "20 раз ходит в туалет перед матчем"

По мнению экс-футболиста, за сборную Аргентины и «Барселону» играют два совершенно два разных Месси. Кроме того, нападающий действительно лидер на футбольном поле, но когда ему предстоит серьезно поговорить с игроком, то он «идет играть в приставку». Марадона заявил, что Месси необходимо лишить звания капитана.Отметим, что Лионель Месси не сыграл ни одного матча за национальную команду после провала на Чемпионате мира в России. Он сам попросил тренера не вызывать его до следующего года. После этого Диего Марадона посоветовал игроку вообще не возвращаться в состав La Albicelestes (бело-небесно-голубых).