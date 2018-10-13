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Наталья Рудова в сексуальном боди рассказала о своей скрытности

Снимок, на котором актриса Наталья Рудова позирует в красивом сексуальном боди, она опубликовала на своей странице в Instagram. Под фото девушка написала пост, в котором рассказала о своей скрытности.

Наталья Рудова в сексуальном боди рассказала о своей скрытности

«Меня с детства учили никогда не показывать своих истинных эмоций. Говорили, что это очень не прилично, и что я должна всегда держать себя под контролем, - написала актриса, - Я могла себя полностью раскрывать только во время съёмок, давать полную волю своим эмоциям. Спустя много лет я поняла, что скрытность мне только вредит, просто необходимо проявлять чувства в повседневной жизни. Не понимаю, как я раньше так скучно жила и всё терпела у себя внутри».

Наталья Рудова также рассказала о том, как тяжело переживала развод своих родителей, и что именно из-за скрытности не могла общаться с отцом. Фанаты порадовались, что звезда сумела перебороть внутренние комплексы и добиться успеха на публичном поприще.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 21:00

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