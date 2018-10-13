Пользователи уличили Ольгу Бузову в плагиате за использование чужих высказываний

«Бузова, а самой что-то написать не получается? Это же смешно! Зачем писать в микроблоге текст другого человека и пытаться выдать его за свой, если в Интернете давно уже все знают это выражение?!», «Оля, прекращайте позорить и себя, и университет, где вы получили несколько высших образований!», «Бузова, Бузова, ты как всегда! Меня уже ничего не удивляет!» - продолжают активно писать недоброжелатели Ольги Бузовой.

«У Оли два высших образования! Очень глупо писать, что она не может самостоятельно сформулировать свои мысли!» - написала одна из фанаток Бузовой.

Несколько часов назад Ольга Бузова опубликовала в личном инста-блоге новый пост, вокруг которого сейчас возникло множество обсуждений. Дело в том, что теледива разместила текст популярного психолога Лилии Ахремчик, однако в конце не написала, кто же на самом деле является автором данных высказываний.Не секрет, что умное и многим известное выражение психолога Лилии Ахремчик «никто никому ничего не должен» давным-давно распространилось по всему Интернету. Именно поэтому многочисленные читатели сразу же поняли, что опубликованный текст Ольгой Бузовой у себя на страничке в Instagram не является ее личным творением. Один за другим интернет-пользователи принялись оставлять под одной из последних публикаций поющей телеведущей комментарии, в которых они продолжают заявлять, что не понимают, почему Ольга Бузова не удосужилась указать в конце своего поста автора текста.Стоит отметить, что многие преданные поклонники телезнаменитости поспешили в очередной раз заступиться за свою любимицу. Они упорно заявляют, что Ольга способна и сама хорошо формулировать свои мысли, просто в определенные моменты ее мысли сходятся с другими умными людьми.