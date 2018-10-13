Диетологи составили особое меню для чиновницы Наталии Соколовой, предложившей жить на 3,5 тысяч рублей
Российские диетологи составили меню на сумму 3500 рублей, о которой говорила министр труда в Саратовской области Наталия Соколова. По ее словам это оптимальная сумма, на которую можно питаться 30 дней.
Российские диетологи решили составить меню стоимостью в 3500 рублей для саратовского министра труда Наталии Соколовой, которая утверждает, что на эту сумму можно правильно и полноценно питаться в течение 30 дней. Врачи диетологи Светлана Незванова и Светлана Титова утверждают, что данной суммы не хватит для полноценного рациона питания, в который будут входить необходимые микроэлементы и витамины. А это может привести к заболеваниям пищевода, к отсутствию витаминов, которое способно вызвать депрессию и значительно снизить иммунитет. Диетологи смогли примерно рассчитать 30-дневный рацион с бюджетом в 3500 рублей. В него входит одна куриная тушка и 2 килограмма свежемороженой рыбы. Ежедневно можно рассчитывать только на 100 грамм макаронных изделий или какой-то крупы, а также 200 грамм хлеба.
Напомним, что два дня назад в Сети было опубликовано видео, где министр труда в Саратовской области Наталия Соколова пытается убедить депутата Николая Бондаренко, что 3,5 тысяч рублей достаточно для сбалансированного и полноценного рациона. Стоит отметить, что средний прожиточный минимум в данном регионе составляет 7241 тысячи рублей. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после заявления Соколовой принял решение ее уволить с поста Министра труда.
Российские диетологи решили составить меню стоимостью в 3500 рублей для саратовского министра труда Наталии Соколовой, которая утверждает, что на эту сумму можно правильно и полноценно питаться в течение 30 дней. Врачи диетологи Светлана Незванова и Светлана Титова утверждают, что данной суммы не хватит для полноценного рациона питания, в который будут входить необходимые микроэлементы и витамины. А это может привести к заболеваниям пищевода, к отсутствию витаминов, которое способно вызвать депрессию и значительно снизить иммунитет. Диетологи смогли примерно рассчитать 30-дневный рацион с бюджетом в 3500 рублей. В него входит одна куриная тушка и 2 килограмма свежемороженой рыбы. Ежедневно можно рассчитывать только на 100 грамм макаронных изделий или какой-то крупы, а также 200 грамм хлеба.
Напомним, что два дня назад в Сети было опубликовано видео, где министр труда в Саратовской области Наталия Соколова пытается убедить депутата Николая Бондаренко, что 3,5 тысяч рублей достаточно для сбалансированного и полноценного рациона. Стоит отметить, что средний прожиточный минимум в данном регионе составляет 7241 тысячи рублей. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после заявления Соколовой принял решение ее уволить с поста Министра труда.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:07