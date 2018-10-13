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Диетологи составили особое меню для чиновницы Наталии Соколовой, предложившей жить на 3,5 тысяч рублей

Российские диетологи составили меню на сумму 3500 рублей, о которой говорила министр труда в Саратовской области Наталия Соколова. По ее словам это оптимальная сумма, на которую можно питаться 30 дней.

Диетологи составили особое меню для чиновницы Наталии Соколовой, предложившей жить на 3,5 тысяч рублей

Российские диетологи решили составить меню стоимостью в 3500 рублей для саратовского министра труда Наталии Соколовой, которая утверждает, что на эту сумму можно правильно и полноценно питаться в течение 30 дней. Врачи диетологи Светлана Незванова и Светлана Титова утверждают, что данной суммы не хватит для полноценного рациона питания, в который будут входить необходимые микроэлементы и витамины. А это может привести к заболеваниям пищевода, к отсутствию витаминов, которое способно вызвать депрессию и значительно снизить иммунитет. Диетологи смогли примерно рассчитать 30-дневный рацион с бюджетом в 3500 рублей. В него входит одна куриная тушка и 2 килограмма свежемороженой рыбы. Ежедневно можно рассчитывать только на 100 грамм макаронных изделий или какой-то крупы, а также 200 грамм хлеба.

Напомним, что два дня назад в Сети было опубликовано видео, где министр труда в Саратовской области Наталия Соколова пытается убедить депутата Николая Бондаренко, что 3,5 тысяч рублей достаточно для сбалансированного и полноценного рациона. Стоит отметить, что средний прожиточный минимум в данном регионе составляет 7241 тысячи рублей. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после заявления Соколовой принял решение ее уволить с поста Министра труда.


 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:07

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