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Алексей Безус пытается «протащить» на «Дом-2» Тату Блюменкранц (Абрамсон)

Эпатажный участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Алексей Безус пытается «протащить» на телепроект свою подругу Тату Блюменкранц (Абрамсон), дорога которой на телешоу, по всей видимости, закрыта навсегда.

Алексей Безус пытается «протащить» на «Дом-2» Тату Блюменкранц (Абрамсон)

Не секрет, что долгое время и телеведущие, и участники прославленной телестройки «Дом-2» пытались отговорить Милену Безбородову строить отношения с Алексеем Безусом. Впрочем, девушка по-прежнему не теряет надежды и верит в то, что ее парочку ждет светлое совместное будущее. И пока Леша делает все возможное и невозможное для того, чтобы «вырваться» на пару часиков за Периметр к еще замужней Тате, блондинка продолжает стоять на своем.

На данный момент многих телезрителей интересует, что же на самом деле стало причиной того, что Тате Блюменкранц (Абрамсон) закрыли вход на реалити. Некоторых поклонников телепроекта данная тема интересует даже больше, чем любовный треугольник Милены Безбородовой, Алексея Безуса и супруги Валерия Блюменкранца.

Известно, что уже сейчас Тата стала персоной нон-грата, а все из-за той ситуации, которая произошла на Сейшельских остовах, когда молодая мамочка подвергла опасности своего единственного малыша. Кроме того, стоит вспомнить и историю, едва не дошедшую до уголовщины. Тогда Абрамсон набросилась на любовницу своего еще законного мужа – Мариану Петря и жестоко избила девушку.

Алексей Безус пытается «протащить» на «Дом-2» Тату Блюменкранц (Абрамсон)

Телезрители «Дома-2» не исключают, что в эфирах показали лишь каплю в океане того, что на самом деле совершила Тата Блюменкранц на «Острове любви». В свою очередь Алексей Безус продолжает делать все, что в его силах, чтобы «близкая» подружка в очередной раз стала полноправной участницей скандального телепроекта.

«Очень разочаровал меня Леша Безус! Милена – хорошая девчонка, разве не понятно, что только с ней у него могут получиться полноценные и крепкие отношения?! А Тате он нужен только для того, чтобы злить Блюменкранца!» - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:40

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