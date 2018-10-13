Microsoft порекомендовали «похоронить» линейку Surface уже в 2019 году

Руководитель исследовательской компании Canalys Стив Бразье отмечает, что разработчикам нет никакого смысла выпускать убыточные аппаратные решения, одним из которых является Surface. Такой же точки зрения придерживаются представители Lenovo и Dell. По мнению Стива Бразье, намного рациональное развивать облачное направление и программное обеспечение, что у Microsoft получается очень хорошо. Эксперт считает, что уже в ближайшее время руководство компании примет такое решение на фоне дальнейшего ухудшения продаж подразделения. Это может произойти в течение одного-двух кварталов.Под брендом Surface выпускаются планшеты, ноутбуки-планшеты и ультрабук, а также аксессуары к ним.