После «Перезагрузки» у Александры Черно появились проблемы со здоровьем

«Ребята, совсем скоро я открою вам все секреты по поводу моей перезагрузки! Почему мало скинула, почему набрала сейчас и тд. Почему сейчас проблемы со здоровьем и тд», - написала она в своем микроблоге.

Однако после двух месяцев кропотливой работы на выходе получилась все та же хабалка Саша, которая похудела всего лишь на 7 килограммов и сменила цвет волос с черного на золотистый блонд.И девушка, и ведущие реалити-шоу вели себя словно герои из сказки про голого короля – упорно делали вид, что достигли ошеломительного результата, но обмануть зрителей они все же не смогли.Более того, поклонники телестройки начали замечать, что Черно заметно поправилась, вернув с трудом сброшенные килограммы, да еще и с процентами. И в этом нет ничего странного, ведь перезагрузка еще не успела закончиться, как она забросила диету и с огромным аппетитом стала уничтожать содержимое всех холодильников в общем доме и продолжает это делать по сей день, вызывая отвращение к своей персоне.Но девушка не думала о том, что своим тяжелым характером и упертостью она навредила не только ведущим, которые поручились за успех перезагрузки, но и репутации специалистов, работающих с ней на протяжении всего времени.Судя по всему, руководство сделало выговор Саше за такое безответственное поведение и заставило любым способом восстановить испорченную репутацию, поэтому она решила объяснить подписчикам, что в ее провале не виноваты работающие с ней специалисты.По мнению пользователей Сети в ближайшем времени Черно начнет оправдываться, обвинив во всем свое здоровье, а не тренеров и диетологов.