АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

После «Перезагрузки» у Александры Черно появились проблемы со здоровьем

Пресловутая перезагрузка Александры Черно навсегда останется в памяти у зрителей «Дома-2», поскольку так сильно смеяться им еще не приходилось за всю историю существования проекта. Около 150 специалистов трудились с этой участницей, пытаясь сделать из нее стройную красавицу с хорошим вкусом, чувством стиля, умением делать макияж и прически, с хорошими манерами и воспитанностью.

Однако после двух месяцев кропотливой работы на выходе получилась все та же хабалка Саша, которая похудела всего лишь на 7 килограммов и сменила цвет волос с черного на золотистый блонд.

После «Перезагрузки» у Александры Черно появились проблемы со здоровьем

И девушка, и ведущие реалити-шоу вели себя словно герои из сказки про голого короля – упорно делали вид, что достигли ошеломительного результата, но обмануть зрителей они все же не смогли.

Более того, поклонники телестройки начали замечать, что Черно заметно поправилась, вернув с трудом сброшенные килограммы, да еще и с процентами. И в этом нет ничего странного, ведь перезагрузка еще не успела закончиться, как она забросила диету и с огромным аппетитом стала уничтожать содержимое всех холодильников в общем доме и продолжает это делать по сей день, вызывая отвращение к своей персоне.

После «Перезагрузки» у Александры Черно появились проблемы со здоровьем

Но девушка не думала о том, что своим тяжелым характером и упертостью она навредила не только ведущим, которые поручились за успех перезагрузки, но и репутации специалистов, работающих с ней на протяжении всего времени.

Судя по всему, руководство сделало выговор Саше за такое безответственное поведение и заставило любым способом восстановить испорченную репутацию, поэтому она решила объяснить подписчикам, что в ее провале не виноваты работающие с ней специалисты.

«Ребята, совсем скоро я открою вам все секреты по поводу моей перезагрузки! Почему мало скинула, почему набрала сейчас и тд. Почему сейчас проблемы со здоровьем и тд», - написала она в своем микроблоге.

По мнению пользователей Сети в ближайшем времени Черно начнет оправдываться, обвинив во всем свое здоровье, а не тренеров и диетологов.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Семья Принса запретила использовать хит Purple
Алексей Безус пытается «протащить» на «Дом-2»
На спутниковом снимке урагана «Майкл» появился
После «Перезагрузки» у Александры Черно появились
Ученые: Осенью и весной мужчины становятся более
В Москве подожгли храм и воскресную школу
Ученые создали самую быструю в мире фотокамеру
Производители представили самый красивый японский
Археологи нашли в Италии останки заколдованного
Новый iPad Pro с толщиной 5,9 мм может стать
Новая возлюбленная Ильи Яббарова Маргарита
Три человека погибли в ДТП на трассе "Колыма" в
Ученые: Осенние ветра помогут «оживить» марсоход
Huawei Mate 20 с "чёлкой" в форме капли
Настасья Самбурская стала бабушкой ради
Матильду Шнурову видели в аэропорту с незнакомым
Новая экспедиция к МКС назначена на 5-7 декабря
Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс
В сети опубликовали рендеры нового Renault Clio
Суд арестовал имущество Дениса Глушакова и его
Ученые нашли в янтаре улитку возрастом 99
УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей
Huawei на развитие искусственного интеллекта
FAW анонсировал старт продаж кроссовера Jumpal D80
Опубликованы первые фото новейшего китайского
В Сети появились новые изображения Skoda Rapid
В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
Эксперты: IPhone и iPad могут выйти из строя
Максим Галкин похвастался красивыми осенними
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Просмотреть все новости