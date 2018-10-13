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Из-за маленького мозга рыбка-гуппи не может выбрать красивого самца

Самки рыбок гуппи с маленьким мозгом не могут выбрать самого красивого самца, хотя различия в противоположном поле видят. Данные результаты доказывают то, что умственные способности самки влияют на выбор среди представителей противоположного пола.

Из-за маленького мозга рыбка-гуппи не может выбрать красивого самца

Группа международных учёных провела исследования тринидадских гуппи. Длинный хвост и яркая расцветка говорят об отличном здоровье молодых самцов. Для постановки данного эксперимента учёные вывели отдельную группу самок гуппи, у которых головной мозг был на порядок меньше по размерам, чем у других особей женского пола.

После постановки экспериментов и исследования всех функций головного мозга рыбок, было установлено, что «глупые» самочки не могли сделать правильный выбор для спаривания с самцом. Они видели различия в окрасе и привлекательности партнёра, но выбирали более тусклых представителей семейства гуппи.

Учёные нашли доказательство тому, что умственные способности самки животных влияют на выбор себе самца для брачного периода, и что это отражается на развитии вида в целом.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:00

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