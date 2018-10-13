В Москве подожгли храм и воскресную школу

В пресс-службе отметили, что сторож храма вовремя увидел возгорание и вызвал пожарных. Благодаря этому основное здание серьезно не пострадало. В воскресной школе полностью выгорели два класса, а также пристройка к церкви.Временная деревянная церковь была построена на месте, выделенном правительством Москвы для строительства каменного здания в рамках программы «200 храмов». Возведение храма должно закончиться в следующем году.Отмечается, что это не первый инцидент с храмом в Ухтомке. В начале 2014 года неизвестные повредили забор строительства, опрокинули вагончик охраны и повредили сваи фундамента. В ноябре 2014 года неизвестный принес к двери церкви мешок со строительным мусором и поджег его. Огонь удалось вовремя заметить и возгорание не принесло существенного вреда.