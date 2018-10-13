В Москве подожгли храм и воскресную школу
В пресс-службе Восточного викариатства сообщили, что в Москве неизвестные подожгли временный деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресную школу. Инцидент произошел на востоке столицы в Ухтомке в ночь с пятницы на субботу.
В пресс-службе отметили, что сторож храма вовремя увидел возгорание и вызвал пожарных. Благодаря этому основное здание серьезно не пострадало. В воскресной школе полностью выгорели два класса, а также пристройка к церкви.
Временная деревянная церковь была построена на месте, выделенном правительством Москвы для строительства каменного здания в рамках программы «200 храмов». Возведение храма должно закончиться в следующем году.
Отмечается, что это не первый инцидент с храмом в Ухтомке. В начале 2014 года неизвестные повредили забор строительства, опрокинули вагончик охраны и повредили сваи фундамента. В ноябре 2014 года неизвестный принес к двери церкви мешок со строительным мусором и поджег его. Огонь удалось вовремя заметить и возгорание не принесло существенного вреда.
В пресс-службе отметили, что сторож храма вовремя увидел возгорание и вызвал пожарных. Благодаря этому основное здание серьезно не пострадало. В воскресной школе полностью выгорели два класса, а также пристройка к церкви.
Временная деревянная церковь была построена на месте, выделенном правительством Москвы для строительства каменного здания в рамках программы «200 храмов». Возведение храма должно закончиться в следующем году.
Отмечается, что это не первый инцидент с храмом в Ухтомке. В начале 2014 года неизвестные повредили забор строительства, опрокинули вагончик охраны и повредили сваи фундамента. В ноябре 2014 года неизвестный принес к двери церкви мешок со строительным мусором и поджег его. Огонь удалось вовремя заметить и возгорание не принесло существенного вреда.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:18