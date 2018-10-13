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На спутниковом снимке урагана «Майкл» появился мистический знак в виде черепа

Пользователи Сети при изучении спутникового снимка урагана «Майкл» заметили мистический знак. На фотографии тропического циклона из космоса образовался силуэт, похожий на серый череп с окровавленными глазницами.


На спутниковом снимке урагана «Майкл» появился мистический знак в виде черепа

Многие набожные люди сразу же посчитали это дурным ознаменованием и предсказали, что ураган принесет миллионы смертей и значительные разрушения. Новость о черепе в циклоне широко распространилась во Всемирной паутине и американские климатологи отреагировали на нее. Они объяснили, что в данном случае речь идет об обычной парейдолической иллюзии, которая появилась на изображении урагана всего на несколько секунд. Ученые отметили, что такой же силуэт виден на многих спутниковых снимках, в том числе фотографии урагана «Мэтью» над Карибским морем.

Разрушительный ураган «Майкл», который обрушился на юго-восточное побережье США, уже достиг штата Флорида. Скорость ветра в прибрежных регионах составляет до ста метров в секунду. На сегодняшний день стихия унесла жизни 16 человек. 375 тысяч местных жителей были эвакуированы, а президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение. Некоторые специалисты уже назвали «Майкл» мощнейшим ураганом, с каким сталкивалась Флорида.


 
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В мире
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:37

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