На спутниковом снимке урагана «Майкл» появился мистический знак в виде черепа
Пользователи Сети при изучении спутникового снимка урагана «Майкл» заметили мистический знак. На фотографии тропического циклона из космоса образовался силуэт, похожий на серый череп с окровавленными глазницами.
Многие набожные люди сразу же посчитали это дурным ознаменованием и предсказали, что ураган принесет миллионы смертей и значительные разрушения. Новость о черепе в циклоне широко распространилась во Всемирной паутине и американские климатологи отреагировали на нее. Они объяснили, что в данном случае речь идет об обычной парейдолической иллюзии, которая появилась на изображении урагана всего на несколько секунд. Ученые отметили, что такой же силуэт виден на многих спутниковых снимках, в том числе фотографии урагана «Мэтью» над Карибским морем.
Разрушительный ураган «Майкл», который обрушился на юго-восточное побережье США, уже достиг штата Флорида. Скорость ветра в прибрежных регионах составляет до ста метров в секунду. На сегодняшний день стихия унесла жизни 16 человек. 375 тысяч местных жителей были эвакуированы, а президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение. Некоторые специалисты уже назвали «Майкл» мощнейшим ураганом, с каким сталкивалась Флорида.
Многие набожные люди сразу же посчитали это дурным ознаменованием и предсказали, что ураган принесет миллионы смертей и значительные разрушения. Новость о черепе в циклоне широко распространилась во Всемирной паутине и американские климатологи отреагировали на нее. Они объяснили, что в данном случае речь идет об обычной парейдолической иллюзии, которая появилась на изображении урагана всего на несколько секунд. Ученые отметили, что такой же силуэт виден на многих спутниковых снимках, в том числе фотографии урагана «Мэтью» над Карибским морем.
Разрушительный ураган «Майкл», который обрушился на юго-восточное побережье США, уже достиг штата Флорида. Скорость ветра в прибрежных регионах составляет до ста метров в секунду. На сегодняшний день стихия унесла жизни 16 человек. 375 тысяч местных жителей были эвакуированы, а президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение. Некоторые специалисты уже назвали «Майкл» мощнейшим ураганом, с каким сталкивалась Флорида.
В мире
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:37