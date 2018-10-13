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Учёные: Порноактёры страдают от проблем в сексе

Учёные из Майамского Университета установили, что видео, содержащее порнографию, влияет негативно не только на тех, кто его просматривает. Сами актёры, снимающиеся в фильмах подобной категории, страдают от своей работы больше других.

Учёные: Порноактёры страдают от проблем в сексе

После изучения и анализа полученных данных выяснилось, что 69% порноактёров пользуются во время съёмок специальными препаратами, которые повышают половую активность. 58% признались, что принимают эти препараты даже дома, т.е. вне работы. Удивило то, что к услугам таких лекарственных средств прибегают 84% молодых парней в возрасте 20-29 лет. По словам экспертов, это очень высокий процент для людей такого молодого возраста. В результате каждый третий порноактёр страдает расстройством эрекции и половых функций, связанных с этим недомоганием.

Что касается женской половины, то каждая четвёртая актриса из-за своей работы страдает какой-либо формой сексуального расстройства. Но окончательных данных по результатам исследования актрис в порноиндустрии пока нет.

Учёные однозначно утверждают, что не так уж лёгок и приятен труд порнозвезд, как кажется на первый взгляд. Как сказал один из врачей: «Сравнивать себя с ними нечестно и по отношению к себе, и по отношению к ним».


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:15

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