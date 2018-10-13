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Альбина Джанабаева заявила, что старших детей Валерия Меладзе никто не бросал

Альбину Джанабаеву часто обвиняют в том, что она разрушила брак знаменитого исполнителя Валерия Меладзе и отставила его детей без отца. Недавно бывшая участница группы «ВИА Гра» не выдержала и высказалась о старших наследниках своего возлюбленного.

Альбина Джанабаева заявила, что старших детей Валерия Меладзе никто не бросал

После того, как стало известно, что Валерий Меладзе разводится со своей супругой Ириной, у Альбины Джанабаевой появилось огромное число недоброжелателей. Хейтеры постоянно обвиняют исполнительницу в том, что она отставила трех детей без внимания отца, и пишут ей негативные комментарии. Экс-солистка группы «ВИА Гра» обычно не реагирует на обвинения, но недавно она решила ответить недругам и написала, что никто не бросал детей. Они прекрасно живут, учатся и ни в чем не нуждаются, но вскоре Альбина Джанабаева все же решила удалить свой комментарий.

Альбина Джанабаева заявила, что старших детей Валерия Меладзе никто не бросал

Сам Валерий Меладзе хорошо общается со своими детьми и бывшей супругой Ириной. В прошлом году исполнитель и его экс-жена вместе хорошо провели время на свадьбе дочери Инги и поучаствовали в одной из телепрограмм, а это доказывает, что их недопонимания остались в прошлом.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:00

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