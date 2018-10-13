Альбина Джанабаева заявила, что старших детей Валерия Меладзе никто не бросал
Альбину Джанабаеву часто обвиняют в том, что она разрушила брак знаменитого исполнителя Валерия Меладзе и отставила его детей без отца. Недавно бывшая участница группы «ВИА Гра» не выдержала и высказалась о старших наследниках своего возлюбленного.
После того, как стало известно, что Валерий Меладзе разводится со своей супругой Ириной, у Альбины Джанабаевой появилось огромное число недоброжелателей. Хейтеры постоянно обвиняют исполнительницу в том, что она отставила трех детей без внимания отца, и пишут ей негативные комментарии. Экс-солистка группы «ВИА Гра» обычно не реагирует на обвинения, но недавно она решила ответить недругам и написала, что никто не бросал детей. Они прекрасно живут, учатся и ни в чем не нуждаются, но вскоре Альбина Джанабаева все же решила удалить свой комментарий.
Сам Валерий Меладзе хорошо общается со своими детьми и бывшей супругой Ириной. В прошлом году исполнитель и его экс-жена вместе хорошо провели время на свадьбе дочери Инги и поучаствовали в одной из телепрограмм, а это доказывает, что их недопонимания остались в прошлом.
После того, как стало известно, что Валерий Меладзе разводится со своей супругой Ириной, у Альбины Джанабаевой появилось огромное число недоброжелателей. Хейтеры постоянно обвиняют исполнительницу в том, что она отставила трех детей без внимания отца, и пишут ей негативные комментарии. Экс-солистка группы «ВИА Гра» обычно не реагирует на обвинения, но недавно она решила ответить недругам и написала, что никто не бросал детей. Они прекрасно живут, учатся и ни в чем не нуждаются, но вскоре Альбина Джанабаева все же решила удалить свой комментарий.
Сам Валерий Меладзе хорошо общается со своими детьми и бывшей супругой Ириной. В прошлом году исполнитель и его экс-жена вместе хорошо провели время на свадьбе дочери Инги и поучаствовали в одной из телепрограмм, а это доказывает, что их недопонимания остались в прошлом.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:00