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Ученые создали самую быструю в мире фотокамеру

Канадские и американские ученые из Университета Квебека (Université du Québec) и Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology) создали самую быструю в мире фотокамеру. Устройство способно снимать 10 триллионов кадров в секунду.

Ученые создали самую быструю в мире фотокамеру


Специалисты отмечают, что до этого самая быстрая камера, созданная учеными Лундского университета в Швеции (Lunds universitet), выдавала 5 триллионов кадров в секунду. Для того, чтобы обойти данное устройство, американо-канадская группа разработчиков использовала технологию получения изображений на основе сверхскоростной фотографии CUP. При использовании данной технологии можно добиться результата в 100 миллиардов кадров в секунду, однако этого недостаточно для того, чтобы разглядеть работу фемтосекундных лазерных импульсов. Ученые соединили фемтосекундную электронно-оптическую и статическую камеры и оптимизировали их работу при помощи преобразования Радона. Новое изобретение получило название T-CUP.

По словам одного из руководителей проекта Ван Лихуна, ученые знали, что использование лишь фемтосекундной электронно-оптической камеры не даст необходимого качества изображения. Для его улучшения была добавлена другая камера, дающая статическое изображение. При объединении двух картинок с применением преобразования Радона удалось добиться результата записывания 10 миллиардов кадров в секунду.
Во время первого теста был сфотографирован импульс фемтосекундного лазера на 25 изображениях по 400 мс каждое. На фотографии можно увидеть форму луча лазера, интенсивность, угол наклона в гораздо более замедленном движении, чем было возможным до этого. Участники команды заявили, что не намерены останавливаться на достигнутом и продолжат исследования в данном направлении.


 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:16

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