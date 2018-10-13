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OnePlus 6T получит собственный интерфейс операционной системы

Смартфон OnePlus 6T оснастят собственной навигационной системой и интерфейсом ОС. Скорее всего, девайс будет функционировать на базе Android последней версии.

OnePlus 6T получит собственный интерфейс операционной системы

По информации руководителя отдела разработчиков компании OnePlus, оболочку получит название OxygenOS. Также был отмечен тот факт, что адаптивный интерфейс подстроится под любую программу, ускорив её работу. Стоит ожидать изменений и в плане навигации в гаджете, которая будет отличаться большим удобством для юзеров.

OnePlus 6T будет выделяться и системой управления жестами с расширенным функционалом. Боковая панель аппарата получит специальную кнопку для вызова голосового помощника Google Assistant. Вероятнее всего, смартфон дебютирует на рынке в первом квартале 2019 года.


 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:45

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