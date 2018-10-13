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Три человека погибли в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии

В Якутии Оймяконского района на 981 километре федеральной трассы "Колыма" произошло ДТП с участием грузовика Isuzu Elf, в результате которого погибли три человека. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности аварии.

Три человека погибли в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии

ДТП случилось около 16 часов вечера по местному времени (9:00 по мск). Очевидцы сообщили в ОМВД России о перевернутом грузовике марки Isuzu Elf, который лежал в кювете. Предварительно, автомобиль не вписался в поворот и на большой скорости вылетел на обочину. Три человека получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались до прибытия медиков.

Подробности ДТП выясняются.


 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:49

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