Три человека погибли в ДТП на трассе "Колыма" в Якутии

ДТП случилось около 16 часов вечера по местному времени (9:00 по мск). Очевидцы сообщили в ОМВД России о перевернутом грузовике марки Isuzu Elf, который лежал в кювете. Предварительно, автомобиль не вписался в поворот и на большой скорости вылетел на обочину. Три человека получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались до прибытия медиков.Подробности ДТП выясняются.