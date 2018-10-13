АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Археологи нашли в Италии останки заколдованного ребёнка с камнем во рту

Археологи во время раскопок заброшенной виллы в Италии нашли останки 10-летнего ребёнка. Ученые сочли странным не только то, что во рту у него находился камень, но и само место погребения вызвало большой интерес.

Археологи нашли в Италии останки заколдованного ребёнка с камнем во рту

Раскопки проводились на заброшенной вилле в Умбрии, построенной в конце первого века до нашей эры. Найденные останки вызвали у исследователей ряд недоумений. Во-первых, на этом месте находились захоронения младенцев, потому что найдены были только тела детей до трёх лет. По какой причине здесь оказался 10-летний ребёнок, пока непонятно.

Во-вторых, во рту у него находился камень, что дало основание полагать о каком-то мистическом ритуале во время похорон. В те времена считалось, что людей, заколдованных некой силой, обязательно нужно было отправлять в мир иной с камнем во рту. Таким образом люди преграждали «нечисти» путь, не позволяя ей вернуться обратно к живым.

Все эти возникшие вопросы об останках 10-летнего заколдованного ребёнка экспертам ещё предстоит изучить.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Семья Принса запретила использовать хит Purple
Алексей Безус пытается «протащить» на «Дом-2»
На спутниковом снимке урагана «Майкл» появился
После «Перезагрузки» у Александры Черно появились
Ученые: Осенью и весной мужчины становятся более
В Москве подожгли храм и воскресную школу
Ученые создали самую быструю в мире фотокамеру
Производители представили самый красивый японский
Археологи нашли в Италии останки заколдованного
Новый iPad Pro с толщиной 5,9 мм может стать
Новая возлюбленная Ильи Яббарова Маргарита
Три человека погибли в ДТП на трассе "Колыма" в
Ученые: Осенние ветра помогут «оживить» марсоход
Huawei Mate 20 с "чёлкой" в форме капли
Настасья Самбурская стала бабушкой ради
Матильду Шнурову видели в аэропорту с незнакомым
Новая экспедиция к МКС назначена на 5-7 декабря
Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс
В сети опубликовали рендеры нового Renault Clio
Суд арестовал имущество Дениса Глушакова и его
Ученые нашли в янтаре улитку возрастом 99
УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей
Huawei на развитие искусственного интеллекта
FAW анонсировал старт продаж кроссовера Jumpal D80
Опубликованы первые фото новейшего китайского
В Сети появились новые изображения Skoda Rapid
В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
Эксперты: IPhone и iPad могут выйти из строя
Максим Галкин похвастался красивыми осенними
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Просмотреть все новости