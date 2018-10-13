Археологи нашли в Италии останки заколдованного ребёнка с камнем во рту
Археологи во время раскопок заброшенной виллы в Италии нашли останки 10-летнего ребёнка. Ученые сочли странным не только то, что во рту у него находился камень, но и само место погребения вызвало большой интерес.
Раскопки проводились на заброшенной вилле в Умбрии, построенной в конце первого века до нашей эры. Найденные останки вызвали у исследователей ряд недоумений. Во-первых, на этом месте находились захоронения младенцев, потому что найдены были только тела детей до трёх лет. По какой причине здесь оказался 10-летний ребёнок, пока непонятно.
Во-вторых, во рту у него находился камень, что дало основание полагать о каком-то мистическом ритуале во время похорон. В те времена считалось, что людей, заколдованных некой силой, обязательно нужно было отправлять в мир иной с камнем во рту. Таким образом люди преграждали «нечисти» путь, не позволяя ей вернуться обратно к живым.
Все эти возникшие вопросы об останках 10-летнего заколдованного ребёнка экспертам ещё предстоит изучить.
Раскопки проводились на заброшенной вилле в Умбрии, построенной в конце первого века до нашей эры. Найденные останки вызвали у исследователей ряд недоумений. Во-первых, на этом месте находились захоронения младенцев, потому что найдены были только тела детей до трёх лет. По какой причине здесь оказался 10-летний ребёнок, пока непонятно.
Во-вторых, во рту у него находился камень, что дало основание полагать о каком-то мистическом ритуале во время похорон. В те времена считалось, что людей, заколдованных некой силой, обязательно нужно было отправлять в мир иной с камнем во рту. Таким образом люди преграждали «нечисти» путь, не позволяя ей вернуться обратно к живым.
Все эти возникшие вопросы об останках 10-летнего заколдованного ребёнка экспертам ещё предстоит изучить.
В мире
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:01