BMW показал «последнее» изображение будущего флагмана X7

Впервые дизайн нового внедорожника был раскрыт в августе текущего года на патентных изображениях. Немногим ранее в Сети были опубликованы фотографии автомобиля на конвейере завода в американском городе Спартанбург. Эксперты отмечают, что BMW X7 получился крупнее Х5 — новинка на 178 миллиметров длиннее, на 55 выше и на 16 шире. Также у автомобилей разная колесная база — 3010 миллиметров и 2975 миллиметров.Под капотом автомобиля разработчики установят бензиновые двигатели объемом 3 и 4,4 литра, а также трехлитровый двигатель. Все силовые установки получат разную мощность. Кроме того, в будущем на рынок выйдет гибридный вариант кроссовера с четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 литра и электромотором MW 740e iPerformance. Суммарная мощность установки составит 326 лошадиных сил при 5000 Нм крутящего момента. Автомобиль выполнен в задне- и переднеприводном вариантах. Трансмиссия представлена лишь восьмискоростным «автоматом» ZF.Модель оснащена полностью электронной приборной панелью, мультимедийным комплексом iDrive нового поколения, активным М-дифференциалом, климат-контролем на пять зон и рычагом коробки переключения передач, отделанным кристаллами Swarovski.Дорожные испытания BMW X7 проходили в разных климатических условиях на дорогах Швеции, США и Южной Африки. По словам экспертов, главными конкурентами на рынке нового внедорожника станут Lexus LX, Infiniti QX80, Mercedes-Benz GLS и Lincoln Navigator.