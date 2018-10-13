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Sony продолжит развитие линейки беззеркальных камер формата APS-C

Sony не отказывается развивать линейку беззеркальных современных камер формата APS-C. Новую модель планируют начать выпускать в первом квартале следующего года.

Sony продолжит развитие линейки беззеркальных камер формата APS-C

Представители компании Sony в рамках недавней выставки Photokina 2018 года не стали представлять новую камеру, созданную формате APS-C. Это не означает, что японский производитель отказывается от развития линейки. Один из руководителей профильного подразделения Sony подтвердил, что компания представит на выставке CP+ новую современную беззеркальную камеру, обладающую датчиком формата APS-C.

Выставка пройдет на территории Японии в период 28 февраля - 3 марта. В настоящее время свежей камерой Sony в формате APS-C является a6500, которую представили два года назад.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

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