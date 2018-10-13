Sony продолжит развитие линейки беззеркальных камер формата APS-C

Представители компании Sony в рамках недавней выставки Photokina 2018 года не стали представлять новую камеру, созданную формате APS-C. Это не означает, что японский производитель отказывается от развития линейки. Один из руководителей профильного подразделения Sony подтвердил, что компания представит на выставке CP+ новую современную беззеркальную камеру, обладающую датчиком формата APS-C.Выставка пройдет на территории Японии в период 28 февраля - 3 марта. В настоящее время свежей камерой Sony в формате APS-C является a6500, которую представили два года назад.