Sony продолжит развитие линейки беззеркальных камер формата APS-C
Sony не отказывается развивать линейку беззеркальных современных камер формата APS-C. Новую модель планируют начать выпускать в первом квартале следующего года.
Представители компании Sony в рамках недавней выставки Photokina 2018 года не стали представлять новую камеру, созданную формате APS-C. Это не означает, что японский производитель отказывается от развития линейки. Один из руководителей профильного подразделения Sony подтвердил, что компания представит на выставке CP+ новую современную беззеркальную камеру, обладающую датчиком формата APS-C.
Выставка пройдет на территории Японии в период 28 февраля - 3 марта. В настоящее время свежей камерой Sony в формате APS-C является a6500, которую представили два года назад.
Представители компании Sony в рамках недавней выставки Photokina 2018 года не стали представлять новую камеру, созданную формате APS-C. Это не означает, что японский производитель отказывается от развития линейки. Один из руководителей профильного подразделения Sony подтвердил, что компания представит на выставке CP+ новую современную беззеркальную камеру, обладающую датчиком формата APS-C.
Выставка пройдет на территории Японии в период 28 февраля - 3 марта. В настоящее время свежей камерой Sony в формате APS-C является a6500, которую представили два года назад.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15