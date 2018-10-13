Настасья Самбурская стала бабушкой ради благотворительности

Настасья Самбурская поддерживает связь со своими преданными поклонниками с помощью социальных сетей. На своей странице в Instagram актриса делится своими переживаниями и тем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад телеведущая опубликовала новое фото, в описании которого она написала: "В Театре на Малой Бронной 14го октября в 12:00 вы сможете увидеть меня в благотворительном спектакле «Стиховаренье» Приходите с детьми." Также Настасья Самбурская сообщила, что все собранные средства пойдут на лечение больным детям. В конце своего поста она добавила, что в этом спектакле она будет играть бабушку.Подписчики знаменитости поблагодарили ее за все, что она делает для детей и животных. Фанаты написали множество комплиментов и пожеланий выступить хорошо. Всего за несколько часов пост Настасьи Самбурской собрал более 130 тысяч лайков.