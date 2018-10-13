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В УАЗ возобновили работу над проектом кроссовера 3170

Разработчики компании Pininfarina заявили, что в компании УАЗ возобновили работу над проектом кроссовера 3170. В Pininfarina создали первый образец дизайна модели.


В УАЗ возобновили работу над проектом кроссовера 3170

По словам разработчиков УАЗ, в автомобиле наработки итальянских дизайнеров будут применены лишь частично. В модели на каждом колесе будет установлена независимая подвеска и применена технология несущего кузова. В автомобиле задействуют постоянную систему полного привода и продольно расположенный двигатель. Силовая установка будет представлена усиленным мотором объемом 2,3 литра мощностью 170 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что по внешнему виду и динамическим показателем автомобиль можно будет называть российским Volkswagen Tiguan.


 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:45

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