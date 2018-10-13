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Эксперты сравнили автономность iPhone XS Max и Galaxy Note 9

Эксперты IT-индустрии сравнили автономность работы смартфонов iPhone XS Max и Samsung Galaxy Note 9. По их мнению, устройство от южнокорейских разработчиков может работать дольше без подзарядки.


Эксперты сравнили автономность iPhone XS Max и Galaxy Note 9

Отмечается, что iPhone XS Max оснащен адаптивной операционной системой, которая существенно сокращает потребление ресурсов. В то же время емкость аккумуляторной батареи гаджета от Apple составляет всего 2800 мАч, тогда как показатель флагманского смартфона Samsung – 4000 мАч.

Кроме того Samsung Galaxy Note 9 быстрее заряжается до 50% от максимального заряда. Для полного заряда iPhone XS Max необходимо 50 минут, а у конкурента значение меньше на 20%.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:30

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